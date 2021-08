Meteo Roma e Lazio 5 agosto: piogge e temperature in calo Nella giornata di oggi, giovedì 5 agosto, le temperature in tutta la regione non raggiungeranno i 30 gradi: questa notte il termometro è sceso di molto, e c’è il rischio che nella mattina in tutta la regione ci siano precipitazioni sparse. I cieli saranno poco nuvolosi, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati.

A cura di Redazione Meteo

La giornata di oggi, giovedì 5 agosto, sarà segnata da un clima molto più fresco rispetto alle giornate precedenti e soprattutto a ieri, dove nella città di Roma specialmente il termometro è arrivato a toccare i 35 gradi. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto le temperature si sono notevolmente abbassate di diversi gradi, regalando – almeno per oggi – una pausa dall'afa e dalle ondate di calore che hanno travolto il Lazio nelle scorse settimane. Si tratta solo di una pausa però: già da domani il termometro tornerà ad alzarsi e ad andare oltre i 30 gradi.

Meteo Roma: pausa dal caldo torrido

A Roma oggi, giovedì 5 agosto, la temperatura minima registrata sarà di 19 gradi, mentre la massima non supererà i 29. Secondo quanto riportato da Meteo 3B, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata e non sono previste piogge nelle prossime ore. I venti soffieranno moderati per tutta la giornata. Previsto nei prossimi giorni un innalzamento della temperatura con il termometro che arriverà a sfiorare i 40 gradi. I picchi di caldo, come al solito, si verificheranno tra le 14 e le 17, ore in cui è si consiglia di non esporsi al sole.

Meteo Lazio 5 agosto: deboli piogge la mattina

Anche a Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina si registra per oggi un notevole abbassamento di temperature. In alcune delle province del Lazio sono previste leggere piogge in mattinata, che poi lasceranno spazio il pomeriggio a cieli poco nuvolosi. Durante il resto della giornata non dovrebbe piovere, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati. Le temperature massime registrate saranno tutte sotto i 30 gradi e oscilleranno tra i 27 e i 29 gradi.