Meteo Roma e Lazio 27 settembre: pioggia e temporali, il maltempo si abbatte sulla regione Quella di oggi, lunedì 27 settembre, sarà una giornata che a Roma soprattutto sarà segnata dal maltempo. Temporali sono attesi fin dalla mattina, con il picco intorno alle 11, mentre nel pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare, con le nuvole che lasceranno spazio al sole. Bel tempo invece a Latina e Frosinone.

A cura di Redazione Meteo

Quella di oggi, lunedì 27 settembre, sarà una temperatura dal meteo variabile non solo a Roma, anche in tutte le altre province del Lazio. Il maltempo si abbatterà su tutta la regione a partire dalla mattina, e proseguirà anche nel pomeriggio con precipitazioni sparse in diverse zone del Lazio. Nella capitale, in particolare, i temporali cominceranno a partire dalle 11, con precipitazioni abbondanti che poi dovrebbero diminuire nel corso della mattinata. Nel pomeriggio non sono previste piogge a Roma, anche se non è escluso che il meteo possa cambiare improvvisamente. Stando alle informazioni attuali, nel pomeriggio il cielo dovrebbe essere sereno, con quale leggero annuvolamento intorno alle 17. I venti soffieranno tra deboli e moderati, mentre le temperature rimarranno alte, e oscilleranno tra una minima di 17 e una massima di 29 gradi.

Meteo Lazio 27 settembre: sole a Latina e Frosinone

La situazione nel resto della regione sarà invece molto differenziata. Se a Rieti sono previste piogge per tutto il giorno, e a Viterbo temporali sin dalle otto del mattino, diversa sarà la situazione a Latina e Frosinone, dove invece è previsto bel tempo per tutta la giornata. Le temperature saranno alte e gradevoli in tutta la regione, pure nelle province segnate dal maltempo, con il termometro che arriverà fino a 27/28 gradi. La situazione rimarrà più o meno invariata anche nei prossimi giorni, alcuni dei quali saranno segnati dal maltempo con piogge e temporali, altri invece saranno sereni ma con qualche annuvolamento. Le temperature saranno queste per tutta la settimana, con il termometro che in certi giorni si avvicinerà ai 3o gradi.