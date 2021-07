Meteo Roma e Lazio 27 luglio: temperature a 35 gradi, afa e caldo torrido non mollano la regione Continua l’ondata di caldo su Roma e le altre province del Lazio, dove a causa dell’anticiclone le temperature continueranno ad aumentare anche nei prossimi giorni, fino ad arrivare anche a 36 gradi. Nella giornata di oggi a Roma c’è la possibilità che cadano deboli piogge, ma questo non fermerà l’afa e il caldo torrido.

A cura di Redazione Meteo

Oggi, a Roma e nelle altre province del Lazio, il termometro sfiorerà i 34 gradi. Le temperature minime come al solito si attesteranno intorno ai 20, mentre mano a mano che la giornata avanza continuerà a salire fino a superate i trenta gradi. Il picco di caldo si raggiungerà tra le 14 e le 17, ore in cui non è consigliato uscire di casa a meno che non sia strettamente necessario. Soprattutto nel caso di anziani e bambini, i più facilmente soggetti a colpi di calore, è bene prediligere luoghi freschi che possano evitare eventuali malori.

Meteo Roma 27 luglio: rischio piogge la mattina

Secondo quanto riportato da Meteo3B, i cieli oggi a Roma saranno in prevalenza nuvolosi per l'intera giornata, con possibilità di precipitazioni durante la mattina. Nella giornata la temperatura massima registrata sarà di 25 gradi, mentre la minima di 25. Lo zero termico, invece, si attesterò a 4270 metri. I venti soffieranno per tutta la giornata tra deboli e moderati, ma questo non risparmierà la capitale dall'afa e dal caldo torrido che si registreranno principalmente nelle ore centrali della giornata. Le temperature continueranno a salire nei prossimi giorni per l'anticiclone.

Meteo Lazio: afa in provincia

Stessa cosa in provincia. A Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone i cieli saranno in prevalenza nuvolosi, con possibilità di deboli piogge nella mattinata. Nel corso della giornata le temperature continueranno ad aumentare fino a raggiungere in molte zone 35 gradi, con minime di 20. Afa e caldo saranno le caratteristiche di oggi, martedì 27 luglio, e delle prossime giornate, dove il termometro arriverà anche a 36 gradi.