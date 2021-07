Meteo Roma e Lazio 26 luglio: rischio piogge e ondate di calore Sarà una giornata molto calda quella di oggi non solo a Roma, ma anche nelle altre province del Lazio. A mitigare un po’ il clima afoso saranno soprattutto le deboli piogge che in mattinata potrebbero cadere sulla regione, e il cielo nuvoloso, che non farà filtrare direttamente i raggi del sole.

A cura di Redazione Meteo

Quella di oggi, a Roma e nelle altre province del Lazio, sarà una giornata segnata da due fattori principali: il caldo estremo e il cielo nuvoloso, con possibilità di piogge nella mattina. Nonostante l'afa e il termometro che in questi ultimi giorni è continuato a salire, un po' di tregua dal grande caldo sarà data dalle leggere precipitazioni e dal cielo nuvoloso, che oscurerà un po' il sole. La situazione cambierà però già a partire da dopodomani, dato che è previsto cielo senza nuvole e un aumento delle temperature, con i gradi percepiti più alti di quelli di oggi.

A Roma rischio piogge in mattinata

In particolare oggi a Roma, lunedì 26 luglio, le temperature saranno comprese tra 24 e 34 gradi. Nella mattina c'è il rischio che deboli piogge cadranno sulla capitale, ma si tratta di precipitazioni molto scarse che dovrebbero durare al massimo un paio d'ore e che non colpiranno tutte le zone di Roma. Il cielo rimarrà poco nuvoloso per tutto il giorno, mentre a partire da questa sera sarà coperto. Anche domani la situazione sarà molto simile, mentre nei prossimi giorni le temperature aumenteranno, queste deboli piogge cesseranno, e il cielo non sarà più nuvoloso.

Meteo Lazio, picchi di caldo tra le 14 e le 17

La situazione sarà simile in provincia. A Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone le temperature saranno tutte oltre i trenta gradi, con cielo nuvoloso nella giornata di oggi e domani, e con schiarite nel resto della settimana. I venti soffieranno tra deboli e moderati, mentre i picchi di caldo ci saranno tra le 14 e le 17, ore in cui si consiglia di non uscire se non strettamente necessario. Soprattutto nel caso di anziani e bambini che potrebbero soffrire maggiormente i colpi di calore.