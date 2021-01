Se la giornata di ieri ha visto scoppiare su Roma un forte acquazzone, con precipitazione che si sono susseguite per tutto il pomeriggio, la giornata di oggi – martedì 26 gennaio – sarà invece caratterizzata dal bel tempo e dall'assenza di precipitazioni. Che clima ci attende sulla capitale? Iniziamo dicendo che, nonostante questo martedì sia ampiamente soleggiato, con cieli tersi e poche nuvole, questo non vuol dire che farà caldo. Il clima sarà sostanzialmente molto freddo al mattino, con temperature minime che oscilleranno tra i 0 e i 2 gradi e le massime che non andranno oltre i 10 gradi. Temperature in calo nei prossimi giorni, con il mercoledì che vedrà il termometro scendere sotto lo zero e il freddo farsi ancora più rigido. Per ora però, non solo perlomeno previste piogge, ma sono possibili gelate sulle aree più periferiche della città.

Meteo Roma e Lazio 26 gennaio, freddo in provincia

Freddo ovviamente anche in provincia. A Frosinone il clima sarà sereno per tutta la giornata, è previsto un cielo soleggiato e senza nuvole, ma con temperature molto rigide che arriveranno addirittura a -3 gradi, mentre le massime non andranno oltre gli 8. Ancora più freddo il clima a Rieti, che infatti è solitamente la provincia laziale dove il clima è più rigido di tutti. Qui le temperature arriveranno addirittura sotto lo 0, con -5 gradi. Freddo anche a Latina, con il termometro che oscilla tra 0 e 8 gradi, ma cielo sereno. Anche qui, non sono previste piogge e precipitazioni per tutta la giornata. Bel tempo anche a Viterbo, con il sole splendente e assenza di piogge. Non si scampa però nemmeno qui dal freddo, con le temperature che saranno comprese tra 1 e 7 gradi e venti che soffieranno forti per tutta la giornata.