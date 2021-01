in foto: Foto di Reporter Montesacro

Dopo questi giorni di bel tempo e un inizio di mattina caldo come non se ne vedeva ormai da un po', questa sera e domani il maltempo si abbatterà nuovamente sulla città di Roma. Se oggi le temperature saranno più alte dei giorni passati (soprattutto la massima, che arriverà nella capitale a 14/16 gradi), questo non scongiurerà l'arrivo dei temporali a partire dalle 22 di sera. Le precipitazioni, forti e abbondanti, continueranno fino a tutta la giornata di domani, dove cadranno per oltre 24 ore. Prima dei temporali, previsti per le 22, deboli precipitazioni cadranno nel corso della seconda parte della giornata. Secondo quanto riportato dal sito meteo 3b, "i venti saranno al mattino tesi e proverranno da est-sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da sud-sudest".

Meteo Roma e Lazio, venti forti in provincia

Maltempo anche nelle province del Lazio. Oggi sono previsti a Frosinone cieli molto nuvolosi con piogge e temporali a partire dal pomeriggio. Temperature più basse che a Roma: a Frosinone la minima si attesterà intorno ai 5 gradi, ben 6 in meno rispetto alla capitale, mentre la massima non supererà gli 11. I venti saranno moderati sia al mattino sia al pomeriggio. Nubi sparse alternate a schiarite in provincia di Latina, con deboli piogge in serata. Il termometro oscillerà tra i 9 e i 15 gradi, mentre i venti soffieranno tesi sia la mattina sia il pomeriggio. A causa dei forti venti il mare sarà molto mosso. Venti forti la mattina a Viterbo, dove le temperature saranno comprese tra 9 e 13 gradi. I cieli saranno molto nuvolosi con deboli piogge, mentre dalla sera cominceranno i temporali, che continueranno anche per la giornata di domani. Deboli piogge cadranno per l'intera giornata a Rieti, dove le temperature oscilleranno tra 6 e 12 gradi, con venti forti sia la mattina sia il pomeriggio.