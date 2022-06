Meteo Roma e Lazio 2 giugno: arriva l’anticiclone africano, temperature a 34 gradi Arriva l’anticiclone africano nel Lazio, che fa aumentare le temperature. A Roma in particolare il termometro oggi raggiunge i 34 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata molto calda quella che si apre oggi, giovedì 2 giugno, a Roma e nel Lazio. Il termometro arriverà a sfiorare i trentacinque gradi nella capitale, mentre nelle altre province della regione si attesterà sui trentadue/trentatré gradi. In generale su tutto il Lazio le temperature saranno molto alte soprattutto tra le 14 e le 17, ore in cui è consigliato – soprattutto alle persone anziane e ai bambini – di non uscire di casa. Il cielo splenderà nel cielo per tutta la giornata, non ci saranno piogge, e i venti soffieranno tra deboli e moderati. La situazione del meteo sarà simile in tutte le province del Lazio: A Roma, Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone, il termometro andrà infatti dai trentuno gradi fino ai trentaquattro.

Meteo Roma e Lazio: arriva l'anticiclone africano

Non si arresta l'ondata di caldo che ha colpito il centro – Italia, e con esso anche il Lazio. Secondo quanto riportato da Meteo 3B, "l'anticiclone africano diventa predominate sullo scenario italiano con valori massimi di molti gradi sopra le medie del periodo. Anche Toscana, Umbria e Lazio non faranno eccezione con punte di 34-37°C nelle valli interne". Il mare sarà leggermente mosso, motivo per cui chi decide di andare al mare è bene che faccia attenzione a eventuali onde e correnti molto forti. La situazione sarà simile anche nei prossimi giorni, con le temperature che rimarranno stabili tra i trentadue e i trentaquattro gradi, e l'assenza di piogge. Il caldo non dà tregua alla regione, e continuerà fino alla fine della settimana.