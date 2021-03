Cala la temperatura a Roma e nel Lazio: dopo il caldo delle settimane passate, è tornato il freddo, con clima rigido e termometri in calo, sia per le massime sia per le minime. Nella giornata di oggi, lunedì 15 marzo, le temperature saranno comprese tra 5 e 14 gradi, con venti che soffieranno moderati per tutta la giornata e assenza di precipitazioni. Il cielo sarà terso fino a sera e non ci saranno nuvole a coprire il sole. Stessa cosa a Frosinone, dove però la minima scenderà fino a 3 gradi, mentre la massima segue la stessa linea di Roma e si attesta sui 14. Anche qui, non sono previste precipitazioni. Clima sereno anche a Latina, dove il termometro oscillerà tra 4 e 14 gradi, e anche a Rieti, dove però le temperature saranno molto più rigide. La minima, infatti, scenderà a 0 gradi mentre la massima non supererà i 12: stessa cosa anche per gli altri giorni, dove anzi in alcune giornate della settimana il termometro scenderà anche al di sotto dei 0 gradi. 0 gradi oggi anche a Viterbo, dove invece la massima sarà di 13.

Meteo Roma e Lazio 15 marzo, temperature in calo

In ogni caso la giornata sarà caratterizzata in tutto il Lazio dall'assenza di pioggia e dal clima sereno, oltre che dalle temperature rigide e dai venti che soffieranno in genere moderati. Nei prossimi giorni invece il meteo dovrebbe subire un peggioramento, con piogge a Roma e temperature in ribasso nel resto del Lazio, con il termometro che in alcune province arriverà addirittura sotto lo zero. Le temperature si alzeranno invece a Roma, con le minime che dovrebbero arrivare fino a 7 gradi, ben tre in più rispetto a quelle della giornata di oggi.