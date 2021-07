in foto: (La Presse)

Se continua l'ondata di caldo che nelle ultime settimane ha investito Roma e le altre province del Lazio, la giornata di oggi segna la concreta possibilità che si verifichino precipitazioni anche molto forti, soprattutto nella mattina. Dopo l'afa delle scorse settimane, con i termometri che si sono avvicinati anche a 40 gradi, nei prossimi giorni sarà il maltempo a caratterizzare le condizioni meteo della regione.

A Roma piogge e venti forti

Nella giornata di oggi, martedì 13 luglio, a Roma sono previste piogge e schiarite fino alle 14. L'entità delle precipitazioni al momento è stata registrata di modesta entità, ma non è detto che le cose possano cambiare nel corso della giornata. Il cielo sarà nuvoloso, con schiarite nel pomeriggio. Anche le piogge smetteranno di cadere a partire dalle 14. A preoccupare sono i venti: se nelle prime ore del mattino soffieranno tra deboli e moderati, l'intensità aumenterà in tarda mattinata, con il rischio di disagi per i cittadini. Le cose a Roma non cambieranno nei prossimi giorni: soprattutto nel fine settimana sono previste piogge e temporali molto forti, con un abbassamento delle temperature fino a 28/30 gradi. Oggi, invece, a Roma la temperatura minima sarà di 21 gradi, mentre la massima salirà fino a 32.

Piogge in mattinata nel Lazio

Anche nelle province del Lazio le condizioni meteo saranno simili a quelle della capitale. L'unica provincia dove al momento non sono previste piogge è Frosinone, mentre a Latina, Rieti e Viterbo ci saranno leggere precipitazioni nella mattina che poi smetteranno con l'avanzare del pomeriggio. Le temperature saranno tutte più o meno intorno ai 30 gradi, e sono destinate a scendere leggermente nei prossimi giorni.