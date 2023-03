Mercato immobiliare a Roma: i quartieri preferiti dai romani per l’acquisto della casa I dati sulle compravendite di immobili di pregio a Roma in un report relativo al secondo semestre del 2022 realizzato da Engel & Völkers in collaborazione e con il supporto scientifico di Nomisma.

A cura di Enrico Tata

Il mercato immobiliare a Roma è in buona salute, almeno per quanto riguarda gli immobili di pregio. È quanto emerge da un report relativo al secondo semestre del 2022 realizzato da Engel & Völkers in collaborazione e con il supporto scientifico di Nomisma. Luca Dondi, Ceo di Nomisma, ha spiegato che "gli effetti delle dinamiche economiche e inflattive in corso hanno avuto uno scarso impatto sul mercato di pregio delle due principali città italiane, che nel secondo semestre 2022 hanno continuato a registrare una congiuntura favorevole, con la domanda di locazione in forte crescita e quello della compravendita in leggero raffreddamento solo in alcune zone”.

Secondo i dati raccolti, nel 2022 sono state portate a termine oltre 40mila acquisti di immobili con un incremento del 3,1 per cento rispetto all'anno precedente. Nel 2021 e all'inizio del 2022 si è verificata una esplosione delle compravendite e adesso l'offerta è in riduzione e, si legge nel report, "fatica incontra le esigenze di una domanda vivace sia per l’acquisto residenziale, sia per quello di investimento. Tra gli investitori stranieri, sempre interessati alle zone centrali di prestigio, aumenta anche l’interesse per le compravendite di nuda proprietà".

Quali sono i quartieri di Roma in cui c'è più domanda di acquisto?

Secondo il report sono questi:

Trastevere

Testaccio

Ponte (centro storico, comprende via dei Coronari)

Borgo Pio

Parione (centro storico, zona di piazza Navona)

Monteverde Vecchio

Si evidenzia anche una ripresa del mercato nella zona Aventino/San Saba.

Nella zona Prati-Vaticano sta crescendo la domanda per via di una maggiore presenza di spazi esterni e aree verdi rispetto al centro storico. In questo caso l'acquisto ad uso investimento è meso diffuso.

La zona Nord di Roma conferma il numero di compravendite nel secondo semestre dell'anno, grazie a una domanda di acquisto stazionaria e un incremento lieve delle offerte sul mercato. Nelle zone di Parioli e Prati la domanda è favorita dalla grandezza degli immobili e dalla vicinanza a prestigiose aree verde. Nella zona di San Lorenzo si preferiscono investimenti per locazioni studentesche. Rispetto allo scorso semestre, si sottolinea che c'è stato un aumento di domanda di acquisto da parte di clienti stranieri, soprattutto del nord Europa.

Per quanto riguarda la zona Ovest di Roma, il report mette in evidenza la stabilità dei prezzi, cosa che facilità l'incontro tra domanda e offerta. L'area più richiesta è quella di Monteverde Nuovo, grazie alla presenza di aree verdi, e cresce la domanda in zona Portuense. La domanda è principalmente di prima casa, mentre a Monteverde Nuovo ci sono anche acquisti per investimenti, dati i buoni collegamenti pubblici con il resto della città e grazie alle presenza di molti negozi, bar e ristoranti.

Nella zona Sud si avverte un rallentamento delle compravendite, perché esse sono più dipendenti da un mutuo (e attualmente i tassi sono alti) per una domanda residenziale e non ad uso investimento. Nei quartieri di Garbatella, San Paolo e Montagnola la domanda è in aumento. Dinamico il mercato dell'Eur, dove la domanda si concentra soprattutto nelle zone vicine alla metropolitana e ai negozi, tra cui Eur Centro, Torrino Nord e Metro Laurentina. La domanda del mercato estero all’Eur, infine, riguarda spesso il rientro dei cervelli.