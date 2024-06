video suggerito

Maxischermo a Roma per Italia-Albania agli Europei: dove vedere gli Azzurri Diversi i maxischermi preparati a Roma per tifare la Nazionale stasera sabato 15 giugno durante la partita d'esordio all'Europeo contro l'Albania. Ecco dove vedere la partita.

A cura di Rosario Federico

Lo stadio di Dortmund ospiterà domani la partita Italia-Albania (Foto LaPresse)

Questa sera alle ore 21 l'Italia di Luciano Spalletti debutterà all'Europeo contro l'Albania a Dortmund. Per la prima partita del girone di Euro2024 sono diversi i maxi-schermi della Capitale pronti ad accogliere appassionati, tifosi, simpatizzanti del gioco del calcio per vedere l'esordio dei campioni in carica, con la speranza di esultare come tre anni fa, nell'estate del 2021. È l'occasione perfetta per indossare la casacca azzurra, dipingersi le pennellate azzurre sul volto e portare con sé le bandiere con i colori dell'Italia. Tre le partite degli azzurri: stasera il match contro l'Albania, poi giovedì 20 sarà il momento di Italia-Spagna e il 24 giugno la partita contro la Croazia. Poi la fase ad eliminazione diretta.

Due sono i maxischermi previsti dalla rassegna "Il cinema in piazza" dei ragazzi del Piccolo America, uno a Monte Ciocci e l'altro al Parco della Cervelletta. Così come l'arena CineVillage di piazza Vittorio che farà vedere le partite e subito dopo riprenderà la programmazione della rassegna: stasera ad esempio dopo la partita con l'Albania sarà proiettata "La guerra del Tiburtino III" di Luna Gualano. Due maxischermi anche al Villa Lazzaroni Summer Festival e nello spazio della rassegna "Testaccio Estate" alla Città dell'altra Economia. Anche in questo caso alle 21 si guardano gli Azzurri e alle 23 parte il dj set anni 90-2000 con la firma di Borghetta Stile.

Nel mese degli Europei, Eataly si trasforma nella Birreria dello sport: due postazioni per godersi le partite accompagnate da una birra e da cibo. A Casal Bertone apre le sue porte ai tifosi il Monk che offre la possibilità di vedere i match nel suo giardino e osteria. A Montesacro – è consigliata la prenotazione – invece si può tifare per i calciatori dell'Italia nella piazzetta sulla riva del fiume Aniene di Sponda con ben più di 200 posti a sedere.