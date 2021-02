Maxi tamponamento lungo la strada statale Salaria in provincia di Rieti all'altezza del bivio per il borgo di Ornaro. Coinvolte diverse vetture, tra cui un autobus Cotral con a bordo molti studenti che stavano andando a scuola a Rieti. I ragazzi sono tutti fortunatamente rimasti illesi. Nello scontro, tuttavia, sono rimaste ferite due persone che non si trovavano a bordo del bus. Le loro condizioni per fortuna non sarebbero gravi, ma sono stati portati in ambulanza all'ospedale San Camillo De Lellis di Rieti per accertamenti. Coinvolti nel tamponamento, oltre al bus, un furgone e un'automobile, come si vede nelle fotografie diffuse dai vigili del fuoco.