Maxi tamponamento fra quattro auto, l’incidente vicino Roma: chiuso un tratto di strada della Pontina

Incidente lungo la via Pontina, dove anche nella giornata di Natale quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un sinistro. Sono quattro le automobili coinvolte nel maxi tamponamento avvenuto nel pomeriggio di oggi, 25 dicembre 2025, lungo la via Pontina all'altezza di Castel di Decima. Dopo lo scontro, è stata disposta la chiusura della strada.

Maxi tamponamento a Castel di Decima sulla Pontina: la dinamica dell'incidente

Lo schianto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 25 dicembre 2025, alle porte della Capitale, nella zona di Castel di Decima, lungo la via Pontina. Dopo l'incidente, il maxi tamponamento in cui sono rimaste coinvolte quattro automobili, è scattato subito l'allarme. Sul luogo del sinistro sono arrivati immediatamente le forze dell'ordine e le squadre di Anas per la gestione dell'evento e per ripristinare la viabilità della zona nel minor tempo possibile.

Incidente sulla Pontina: strada chiusa e un chilometro di coda

Dopo lo schianto fra le quattro automobili è stata disposta la chiusura della carreggiata in direzione Roma al chilometro 18 della strada statale 148. Anas ha comunicato che è stata istituita una deviazione con uscita obbligatoria allo svincolo di Castel di Decima. Si è subito formata una lunga coda di almeno un chilometro, con forti ripercussioni sul traffico in questa giornata di Natale. Disagi anche in direzione Latina e Aprilia dove il maltempo ha causato numerose buche lungo la strada.

Quello di questo pomeriggio è soltanto il secondo incidente sulla Pontina avvenuto oggi: già questa mattina, stavolta in direzione sud, si è verificato un sinistro che ha causato altre code nella direzione opposta.