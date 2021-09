Maxi rissa nel borghetto di Nettuno, denunciati 30 ragazzi: due feriti Gli agenti hanno identificato e denunciato, insieme ai colleghi del commissariato di Genzano e a una pattuglia di carabinieri, tutti i 30 ragazzi, perlopiù giovanissimi (quattro sono minorenni). Tutti i partecipanti alla rissa sono stati segnalati alla questura di Roma, che valuterà eventualmente l’emissione del Daspo Urbano.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Notte violenza al borghetto di Nettuno, paese che si affaccia sul mare del litorale sud di Roma. Alle 2 e 30 di notte i poliziotti del commissariato di Anzio, diretto da Andrea Sarnari, sono arrivati in piazza Mazzini, nel cuore del centro storico del paese, dopo la segnalazione di una maxi rissa arrivata al numero unico per le emergenze. Gli agenti hanno identificato e denunciato, insieme ai colleghi del commissariato di Genzano e a una pattuglia di carabinieri, tutti i 30 ragazzi, perlopiù giovanissimi (quattro sono minorenni). Tutti i partecipanti alla rissa sono stati segnalati alla questura di Roma, che valuterà eventualmente l'emissione del Daspo Urbano. Stando a quanto si apprende, una ragazza è stata colta da una crisi di panico dopo essere stata aggredita da un gruppetto di ragazzi. Così sarebbe scoppiata la rissa. Un ragazzo e una ragazza, secondo quanto ricostruito, sono rimasti feriti ed è stato necessario l'intervento sul posto dei sanitari del 118.

