Maxi rave di Valentano a Ferragosto, la Asl: “Nessun incremento di positivi nelle zone interessate” Non c’è stato nessun boom di casi di coronavirus dopo il rave che si è tenuto a Ferragosto a Valentano, nel viterbese. Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, divulgando i risultati dello screening effettuato dalla Asl di Viterbo per monitorare eventuali cluster.

A cura di Natascia Grbic

"Rave di Viterbo: nessun incremento dei positivi nelle zone interessate, dopo oltre due settimane dall’evento, straordinaria iniziativa di testing gratuito e di vaccinazione con i Vax Tour". Lo ha dichiarato oggi l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, rendendo pubblici i risultati della relazione conclusiva della Asl della Tuscia sull'attività di screening. Il rave, che si è svolto nel periodo di Ferragosto a Valentano, ha visto la partecipazione di migliaia di persone: molta era la preoccupazione per un eventuale incremento dei contagi che, stando almeno ai numeri delle ultime settimane, non si è verificato.

Aperta maxi inchiesta sul rave di Valentano

Tra preoccupazioni legittime e fake news decisamente improbabili e ai limiti dell'assurdo riportate da diversi media, il rave di Valentano è stato un evento molto discusso. Seguendo strade secondarie e poco conosciute, centinaia di furgoni e camper sono arrivati nel terreno privato di un'azienda agricola, dove è stato montato l'immancabile muro di casse caratteristico di queste feste. Migliaia di partecipanti sono arrivati da tutta Europa e in particolare da Francia, Germania, Austria e Repubblica Ceca, realizzando di fatto una piccola cittadina autogestita. Un evento che potrebbe avere conseguenze penali però molto serie: la Procura di Viterbo, infatti, ha aperto una maxi inchiesta per individuare gli organizzatori, anche se non sarà facile vista la natura aperta di questo tipo di iniziative.

La morte del 24enne nel lago di Mezzano

Nei giorni del rave di Valentano, un giovane di 24 anni è morto a causa di un tragico incidente avvenuto al lago di Mezzano, che si trova a poca distanza dal luogo della festa. Per questo episodio la Procura di Viterbo ha aperto un altro fascicolo, morte in conseguenza di altro reato. La vittima, Gianluca Santiago, era andato a nuotare nel lago, dicendo agli amici che avrebbe fatto delle immersioni, ma non ha più fatto ritorno. L'allarme è scattato quasi subito, ma per diverse ore del giovane non c'è stata traccia. Il suo corpo è stato rinvenuto il giorno dopo.