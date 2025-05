video suggerito

Maxi incendio nel campo rom tra Tivoli e Guidonia brucia tutta la notte: "Tenete le finestre chiuse" Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio di ieri nel campo rom di via Bagni Vecchi. Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento fino a notte fonda.

A cura di Redazione Roma

Un grande incendio è divampato nel tardo pomeriggio in un campo rom tra Villalba di Guidonia e Tivoli Terme, a cavallo tra i comuni di Guidonia Montecelia e Tivoli a Nord-Est di Roma. Le fiamme hanno divampato per lunghe ore e i del vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere ogni focolaio e mettere la zona in sicurezza. Da quanto si apprende non ci sono persone coinvolte, né feriti né intossicati. Sul posto oltre ai vigili del fuoco agenti della delle forze dell'ordine e il personale dell'Arpa Lazio, e il personale di diverse unità di protezione civile giunte a dare manforte ai pompieri.. Per alcune ore è stato interrotto il tratto ferroviario tra le stazione di Guidonia e Bagni di Tivoli.

Con una nota congiunta i sindaci di Tivoli e Guidonia, Marco Innocenzi e Marco Lombardo, hanno invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse nella serata di ieri: "A causa di un grande incendio sviluppatosi nell’insediamento abusivo in zona Bagni Vecchi, si segnala la presenza di fumo nell’aria. Si invita la popolazione a tenere chiuse le finestre in via precauzionale fino al superamento dell’emergenza".

Da quanto si apprende l'incendio si sarebbe sviluppato da una roulotte per cause ancora da accertare, propagandosi poi velocemente, alimentato dal vento e dalle masserizie abbandonate all'interno dell'insediamento. Il campo rom di Bagni Vecchi è da tempo attenzionato dalle due amministrazioni comunali, e dopo l'incendio di ieri si potrebbe avvicinare il suo superamento e chiusura. Lo scorso 4 aprile a ridosso dell'insediamento si era sviluppato un altro grande rogo, anche se non delle dimensioni di quello scoppiato ieri sera.