Maxi furto in casa di Filippo De Jorio, ex esponente della Democrazia Cristiana: rubati 400mila euro

Maxi furto in casa dell'avvocato Filippo De Jorio, ex politico ed esponente della Democrazia Cristiana. Ignoti sono entrati intorno alled 21 di ieri sera nella sua abitazione di Ponte Milvio, in zona via Cortina d'Ampezzo, e hanno portato via gioielli per il valore di 400mila euro. Al momento del furto Jorio non era in casa, e i ladri hanno potuto agire indisturbati all'interno dell'appartamento.

Sul posto sono arirvati gli agenti della Polizia di Stato, che indagano sul colpo: al momento i responsabili del furto non sono stati ancora individuati, sono riusciti a far perdere le loro tracce.

Erano circa le 21 quando persone di cui adesso non si conoscono ancora le generalità si sono introdotte nell'abitazione dell'ex esponente della Democrazia Cristiana, portando via un ingente quantitativo di gioielli dal valore di 400mila euro. Non è escluso che chi abbia derubato De Jorio abbia studiato bene il colpo e saputo quando, come e dove andare per portare via la refurtiva. I ladri sono infatti andati a colpo sicuro, ed è molto probabile si tratti di una banda di professionisti che sapeva perfettamente ciò che avrebbe trovato.

Leggi anche Donna di 80 anni rapinata e violentata in casa da uno sconosciuto: carabinieri arrestano un 26enne

Sul furto indagano gli agenti della Polizia di Stato. I poliziotti stanno controllando se vi siano nella zona telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso i responsabili del furto nel momento dell'arrivo e della fuga. Nel caso vi fossero immagini, potrebbero aiutare nell'identificazione dei responsabili e – si spera – anche della refurtiva. Per il momento i ladri sono ancora in giro: le indagini proseguono nel tentativo di individuarli nel più breve tempo possibile.