Matteo Mastracco, dal talent show alle minacce di morte sui social: “Ho paura anche di uscire” Matteo Mastracco, cantante di Terracina che ha partecipato ad All Together Now, condotto da Michelle Hunziker, da 8 mesi è bersaglio di alcuni haters sui social: dopo tre denunce, sono state aperte le indagini.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dalla pagina Facebook "Matteo Mastracco – Pagina Ufficiale", durante un’esibizione sul palco di All Together Now.

Matteo Mastracco è stato uno dei volti della seconda edizione, fra il 2019 e il 2020, di All Together Now, il talent show della prima serata di Canale Cinque condotto da Michelle Hunziker in cui ogni concorrente si esibisce di fronte ad un muro con 100 giudici.

Dopo essersi distinto nello show di Canale Cinque, a due anni dall'essersi classificato finalista di "Area Sanremo" e a seguito delle partecipazioni ad altri programmi simili come "Sanremo social", "Tour Music Fest" e "The voice Of Italy", la sua carriera sembra pronta per decollare. Come scrive oggi in un articolo il quotidiano la Repubblica, però, adesso sono altri i pensieri che affliggono il cantante 35enne di Terracina. Da otto mesi, infatti, è stato preso di mira dagli haters, gli "odiatori seriali" di internet: oggi, dopo tre denunce, sulla vicenda sta indagando anche la Procura di Latina.

Diffamazioni e minacce di morte sul web

Da diverso tempo, infatti, il giovane cantante continua a ricevere commenti sotto ad ogni post pubblicato sul suo profilo di Instagram e Facebook, in cui viene offeso e minacciato. C'è chi lo accusa di essere un truffatore, a seguito di presunti raggiri sulle vendite delle automobili che vedrebbero protagonisti persone vicine a Mastracco: in breve tempo è diventato lui il bersaglio principale di ogni offesa. Oltre a lui, però, si trovano nel mirino i anche i suoi genitori: gli haters hanno pubblicato indicazioni sul loro indirizzo di casa e immagini pornografiche sul cellulare di sua madre ad esempio. "Cerco di fare loro da scudo, ma è pesante. Ho paura anche di uscire – dichiara il cantante, che è stato diffamato persino dopo avere avviato una raccolta fondi per i profughi ucraini – I commenti diffamatori, ma anche quelli in cui vengo minacciato di morte sono migliaia."

Le conseguenze e le indagini

Da quando ha iniziato a vivere questa situazione, inoltre, non è stato più chiamato per le serate e alcuni dei suoi amici hanno preso le distanze da lui: gli haters, infatti, hanno iniziato a prendere di mira anche i contatti a lui più vicini.

"Non so quanti siano ad agire: se una sola persona o di più – ha sottolineato Mastrocco – mi hanno messo ko." Nel frattempo, il cantante ha sporto tre denunce alla polizia postale e ai carabinieri a seguito delle quali la Procura di Latina ha disposto una serie di indagini.