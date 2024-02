Massacrano di botte e riducono in fin di vita un uomo ad Anzio: 17enne e 18enne arrestati Due giovani di 17 e 18 anni dovranno rispondere di tentato omicidio in concorso e lesioni aggravate, indiziati di aver massacrato di botte, accoltellato e ridotto in fin di vita un uomo all’uscita di un bar ad Anzio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Tentato omicidio in concorso e lesioni aggravate sono i reati per i quali sono gravemente indiziati due ragazzi, un diciassettenne e un diciottenne, che i poliziotti hanno arrestato. Sono ritenuti presunti responsabili di aver aggredito a calci e pugni e di aver preso a coltellate un uomo fuori da un bar in viale Marconi ad Anzio, sul litorale Sud della provincia di Roma nella mattinata del 10 dicembre 2023. L'episodio di violenza, in cui è rimasto coinvolto un uomo, che ha rischiato di morire per le percosse e per le coltellate ricevute, risale a due mesi fa.

L'uomo aggredito e ridotto in fin di vita dopo un furto

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Anzio-Nettuno, dopo aver ricevuto una segnalazione con richiesta d'intervento, sono andati in viale Marconi, dove poco prima c'era astata un'aggressione. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine un uomo, presumibilmente dopo aver rubato all'interno di un locale, è stato aggredito mentre usciva con violenti calci e pugni e preso a coltellate, mentre gli autori del gesto sono scappati, facendo perdere inizialmente le loro tracce.

La vittima del pestaggio è poi rimasta riversa a terra incosciente, fino all'arrivo del personale sanitario, che l'ha presa in carico e trasportata con codice rosso all'ospedale di Anzio. Le condizioni del paziente sono parse fin da subito disperate, i medici di Anzio rendendosi conto che rischiava di morire per le gravi lesioni alla testa, lo hanno trasferito all'ospedale San Camillo Forlanini, dove lo hanno operato.

Ad incastrarli le immagini delle telecamere

I poliziotti coodinati dalla Procura di Velletri e dalla procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori hanno indagato sull'accaduto. Sono riusciti a risalire di due ragazzi grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza di zona. Terminati gli accertamenti il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha accolto la richiesta della Procura con un'ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti dell'indagato maggiorenne, il quale è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Anzio. Per il minorenne è stato emesso un provvedimento cautelare e collocato in Comunità.