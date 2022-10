Massacra di botte la moglie: “Sprechi troppa corrente, non usare la lavatrice e fai doccia fredda” L’uomo è stato già rinviato a giudizio per maltrattamenti in famiglia aggravati e a breve comincerà il processo a suo carico.

A cura di Enrico Tata

"Non usare la lavatrice, tieni spente le luci di sera e fatti la doccia con l'acqua fredda senza accendere lo scaldabagno. A lavorare qui ci sono soltanto io, quindi i soldi a casa li porto solo io e non possiamo pagare bollette così alte", le urlava suo marito, un impiegato di 53 anni di Veroli, provincia di Frosinone.

Il marito le impediva anche di farsi una doccia calda

L'uomo non voleva che sua moglie consumasse troppa energia per non far lievitare il costo delle bollette e così, in pratica, le impediva di fare qualsiasi cosa che comportasse l'utilizzo della corrente elettrica. Le impediva addirittura di accedere le scaldabagno per fare una doccia calda e così lei scappava a casa dei genitori per lavarsi. Faceva tutto di nascosto perché il compagno le aveva anche vietato di frequentare la famiglia, perché non voleva fare sapere ad altri le condizioni in cui vivevano. Non solo: ogni volta che la donna trasgrediva le sue regole, la picchiava selvaggiamente. E lei aveva sopportato per amore delle sue figlie piccole.

L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti aggravati in famiglia

Ad un certo punto, però, si convinta finalmente a denunciare il marito per i maltrattamenti subiti, cominciati, secondo lei, soltanto negli ultimi mesi. L'uomo è stato già rinviato a giudizio per maltrattamenti in famiglia aggravati e a breve comincerà il processo a suo carico. L'imputato, che ha sempre negato ogni accusa, è rappresentato dall'avvocato Enrico Pavia. La signora adesso è seguita dai servizi sociali e sta cercando un lavoro per potersi mantenere da sola e vivere insieme alle sue bambine.