Mascherine all’aperto ad Aprilia: scatta la stretta per il boom di casi Torna l’obbligo di mascherina all’aperto ad Aprilia, dopo l’aumento di nuovi casi di Covid-19 registrati. Ad introdurre la misura il sindaco con un’ordinanza.

A cura di Alessia Rabbai

Mascherine all'aperto ad Aprilia, a stabilirlo un'ordinanza del sindaco Antonio Terra, pronta per essere firmata. Il primo cittadino corre ai ripari, ricevuto l'alert da parte della Asl di Latina, che ha chiesto attenzione per l'aumento di nuovi contagi di Covid-19 registrato nei giorni scorsi all'interno del territorio comunale. Una prima misura che verrà adottata e riportata da Il Corriere della Sera, che sarà appunto quella di reintrodurre l'obblligo del dispositivo di protezione individuale all'aperto, una misura che resterà in vigore, almeno per il momento, per una settimana.