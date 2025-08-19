Marta, Federico e Davide: la strage dei giovanissimi sulle strade del Lazio

Erano giovanissimi Marta Ricci, Federico S. e Davide Massaro: avevano tutta una vita davanti, interrotta troppo presto a causa delle ennesime tragedie della strada.

Avevano dai sedici ai ventiquattro anni, tutta una vita davanti che non ha potuto essere vissuta. Marta Ricci, Federico S. e Davide Massaro sono morti negli ultimi quattro giorni sulle strade del Lazio. Deceduti mentre tornavano da occasioni che avrebbero dovuto essere di festa: una giornata passata dalla nonna, un giro con gli amici prima di tornare a casa. Una strage, quella sulle strade, che non sembra arrestarsi. Solo ieri sono stati diffusi i dati dei pedoni morti nella regione: trentasette in totale, di cui ventuno a Roma. Il Lazio, in questo caso, si conferma maglia nera in Italia.

Federico investito da un pirata al Circeo

Federico S., di appena sedici anni, è morto nella notte tra 14 e 15 agosto falciato da una Ypsilon beige che lo ha ucciso sul colpo. Alla guida dell'auto c'era il 49enne Gioacchino Sacco, fuggito senza prestare soccorso. L'uomo ha sostenuto di non essere lui alla guida della macchina, ma i video delle telecamere di sorveglianza della zona indicano il contrario. Federico, trascinato per diversi metri dalla ruota dell'auto, non ha avuto scampo. Stava tornando a casa dopo una serata passata con il fratello gemello e un amico quando la macchina, che andava a velocità folle secondo diversi testimoni, lo ha preso in pieno.

Marta Ricci morta nel frontale sulla Salaria

Poche ore dopo, è morta sulla Salaria la 24enne Marta Ricci. La giovane aveva passato il Ferragosto a casa della nonna, e stava tornando a casa quando la sua auto si è scontrata frontalmente con una vettura proveniente dall'opposto senso di marcia. Per la giovane, non c'è stato scampo. Il 37enne alla guida della Bmw con cui la giovane – in auto con la sorella – si sono scontrate, è indagato per omicidio stradale. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Rieti, sarebbe stato lui a invadere, per cause ancora da chiarire, la corsia opposta dove viaggiavano le due sorelle.

Davide Massaro morto sulla Migliara 56

Nella notte tra sabato e domenica è morto invece il 24enne Davide Massaro. Il giovane stava tornando a casa dopo una serata con gli amici quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua Smart sulla Migliara 56, andandosi a schiantare contro un albero. Massaro è morto sul colpo. A dare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato l'auto sul ciglio della strada, ormai distrutta.