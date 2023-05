Marco Mannage travolto e ucciso in monopattino: si costituisce un ragazzo di 26 anni Ha 26 anni il ragazzo che si è costituito alla polizia locale nella giornata di ieri. “Sono scappato per paura”, ha detto agli agenti.

A cura di Beatrice Tominic

Un ragazzo di 26 anni si è presentato ieri negli uffici della polizia municipale del XV Gruppo Cassia presentandosi come il pirata della strada che nella serata di domenica 21 maggio lungo via Casal del Marmo ha travolto e ucciso Marco Mannage, 24enne che stava viaggiando a bordo del suo monopattino. "Sono fuggito perché ho avuto paura – ha detto ai vigili urbani – Ero sotto shock". Per il momento il ragazzo è stato denunciato per omicidio stradale, ma non si esclude possa essere accusato anche di omicidio di soccorso.

Il ventiseienne quella sera si sarebbe trovato alla guida della sua Fiat Panda di colore bianco, modello furgonato, proprio come avevano raccontato gli amici di Marco, che avevano visto il furgoncino scappare via. L'automobile è stata sequestrata dalla polizia municipale e sarà sottoposta a perizie tecniche: nel frattempo nei confronti del ragazzo che si è costituito potrebbero essere effettuati esami tossicologici.

L'incidente

Lo schianto è avvenuto nella serata di domenica scorsa, il 21 maggio 2023. Marco stava rientrando da una serata passata con degli amici. Viveva nella zona fra Tor Marancia e Montagnola e gli mancava qualche giorno all'esame della patente. Poco prima del terribile sinistro aveva chiamato sua mamma, le aveva detto di non preoccuparsi e che sarebbe rientrato presto, con l'ultima corsa del treno. Quando si è messo per strada a bordo del monopattino stava andando verso la stazione di Ottavia.

Poco dopo essere uscito da casa degli amici, mentre ancora lo stavano guardando percorrere la strada, è stato travolto e ucciso da quello che, fin da subito, loro hanno descritto come un furgoncino bianco che è sfrecciato via, senza fermarsi ad aiutare il ragazzo. Da quel momento, poco prima di mezzanotte, in una manciata di minuti sono state effettuate tre chiamate al 112. Marco non ce l'ha fatta e il corpo è stato trasferito all'ospedale Gemelli, dove sarà sottoposto ad autopsia.