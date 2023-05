Incidente in monopattino sulla Casal del Marmo, morto un 25enne: la vittima è Marco Mannage È morto nella tarda serata di ieri per un incidente in monopattino Marco Mannage: aveva 25 anni. Poche ore prima dello schianto, la diretta su Facebook con musica e amici.

A cura di Beatrice Tominic

Si chiamava Marco Mannage e aveva 25 anni il ragazzo che nella serata di ieri, domenica 21 maggio 2023, è morto lungo la via Casal del Marmo mentre si trovava a bordo di un monopattino. L'incidente è avvenuto al civico 222 intorno alle ore 23 circa.

In breve tempo è stato allertato il numero di emergenza unico nue 112 e poco dopo sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno svolto i rilievi di rito e gli operatori del personale sanitario del 118: medici e infermieri arrivati sul posto, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: quando i soccorsi hanno raggiunto il luogo del sinistro hanno rinvenuto soltanto il corpo del ragazzo e il monopattino su cui viaggiava. Chi ha chiamato i soccorsi potrebbe essere andato via poco dopo senza fermarsi ad aiutarlo: non si esclude che possa essere accusato di omissione di soccorso.

L'ultima diretta online poche ore prima dell'incidente

Aveva 25 anni ed è morto in monopattino: appena qualche ora prima Marco Mannage, che lavorava in una nota catena di caffetterie, aveva avviato una diretta sul suo profilo Facebook. Poco più di otto minuti di musica e amici immortalati nell'ultimo video nel profilo del suo social network.

Dopo la triste notizia, sono molti i commenti sotto al video per dire addio al giovane. "Rip brother" e "Rest in peace" si ripetono. Moltissimi i commenti con le sole emoji di cuori e faccine tristi, che piangono. "La felicità che c'era in quel momento", ricorda uno degli amici del giovane guardando l'ultimo video insieme, con l'amico che cantava sorridente.