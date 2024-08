Marco Benso romano in vacanza scomparso da Rocca di Cambio: “Uscito a prendere un caffè”

video suggerito

Sono giorni di incessanti ricerche per le forze dell'ordine, che sono sulle tracce di Marco Benso, il romano ottantottenne scomparso da Rocca di Cambio, in provincia de L'Aquila, mentre era in vacanza con la sua famiglia. Non si hanno più sue notizie da lunedì 29 luglio scorso, quando, a dire dei suoi cari, è uscito di casa per andare a prendere un caffè al bar ed è come se fosse sparito nel nulla. L'anziano risiede nel quartiere Eur a Roma ed era arrivato il giorno prima nella località abruzzese, dove avrebbe dovuto trascorrere delle giornate all'insegna del relax e della natura. Una villeggiatura che si è invece tramutata in un incubo. A denunciarne la scomparsa sono stati il figlio Stefano e la nuora Aurora, che hanno lanciato un appello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv, chiedendo a chiunque l'avesse visto di segnalarlo alle forze dell'ordine.

Marco Benso è scomparso da Rocca di Cambio

Secondo quanto riscostruito finora la mattina dello scorso lunedì Marco Benso è uscito di casa intorno alle ore 8 per andare a prendere un caffè al bar. Non aveva documenti né telefonino. L'ipotesi è che abbia perso l'orientamento, non riuscendo più a tornare indietro. Nelle ore successive sono partite le ricerche, oggi è in programma un tavolo in Prefettura per fare il punto della situazione. In campo c'è un gran dispiegamento di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e croce rossa.

Le forze dell'ordine usano tecniche dettagliate di ricerca come droni e cani senza tralasciare nulla, battono metro per metro il territorio. Si tratta purtroppo di una zona con molta vegetazione, tra campi e boschi. Si teme che, vagando in strada, possa essere rimasto vittima di un incidente. Il Comitato, che insieme ai famigliari lo sta cercando, ha allertato anche gli ospedali romani: un'altra ipotesi infatti è che l'uomo, in stato confusionale, possa aver chiesto un passaggio in auto fino a Roma, convinto di tornare verso un lugo che conosceva e che sia ricoverato.

L'identikit di Marco Benso

Marco Benso ha 88 anni è alto 1 metro e 67 centimetri, ha capelli bianchi e occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava una maglietta rossa marca Nike, con la scritta "Just do it", un paio di pantaloni corti di colore rosso, calzini bianchi corti e scarpe da trekking scure. Essendo un ex maratoneta, nonostante l'età potrebbe aver percorso a piedi molti chilometri. Non ha particolari segni di riconoscimento. Chiunque abbia informazioni su Marco Benso o lo avesse visto può chiamare il Numero Unico per le Emergenze 112 e il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv al numero 388/1894493.