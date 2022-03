Manifestazioni per l’Ucraina a Roma domani 5 e domenica 6 marzo: orari, strade chiuse e bus deviati Nelle giornate di domani, sabato 5 marzo e di domenica 6, a Roma sono previste manifestazioni per la pace in Ucraina: si attendono strade chiuse, nuovi divieti di sosta e linee di autobus deviate.

A cura di Beatrice Tominic

Nelle giornate di domani, sabato 5 marzo e in quella di domenica 6, nelle piazze e nelle vie di Roma sono previste alcune manifestazioni per la pace in Ucraina.

Nella giornata di domani, sabato 5 marzo si tiene una doppia manifestazione indetta dalla Cgil. La prima, dalle ore 13 alle ore 16 con appuntamento in piazza della Repubblica, prevede la partecipazione di circa 15mila persone, mentre la seconda, invece, è dalle ore 16 alle 19 in piazza di Porta San Giovanni, davanti alla basilica di San Giovanni Laterano: stavolta sono attese circa 25mila persone.

Per la giornata di domenica 6, invece, è stata organizzata una manifestazione per la pace in Ucraina dall'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia. I manifestanti, che per ora si stima possano essere 2mila, si sono dati appuntamento dalle ore 14 alle 15.30 in piazza della Repubblica e poi nuovamente dalle 16.30 alle 18 in piazza Madonna di Loreto, vicino a piazza Venezia.

Leggi anche Manifestazione contro la guerra in Ucraina: le bandiere della pace coprono le strade di Roma

Negli orari in cui sono previste le manifestazioni, le linee degli autobus che generalmente attraversano le zone interessate rischiano di subire deviazioni e limitazioni, come comunicato da Atac, la municipalizzata dei trasporti di Roma. Non solo, come specificato nel sito di Roma Mobilità, infatti, in quello stesso periodo di tempo e nelle stesse zone, alcune strade potrebbero essere chiuse o inseriti nuovi divieti di sosta.

Strade chiuse e bus deviati domani 5 marzo a Roma per la pace in Ucraina

A causa della doppia manifestazione per la pace in Ucraina nel pomeriggio di sabato 5 marzo, sono previsti nuovi divieti di sosta in:

piazza della Repubblica;

piazza di Porta San Giovanni;

viale Carlo Felice;

via Andrea Provana.

A questi primi provvedimenti si aggiungono anche possibili deviazioni per 26 linee di autobus:

3,

16,

40,

51,

60,

62,

63,

64,

66,

70,

77,

80,

81,

82,

83,

85,

87,

100,

160,

170,

360,

492,

590,

792,

910,

H.

Manifestazione per la pace in Ucraina domenica 6 marzo: orari e bus deviati

Per le manifestazioni previste nel pomeriggio di domenica 6 marzo, invece, non sono stati programmati nuovi divieti di sosta, ma in caso di chiusure al traffico sono deviate le linee: