Manifestazione a Roma venerdì 12 dicembre: orari, percorso del corteo, strade chiuse e bus deviati

Manifestazione a Roma venerdì 12 dicembre 2025 in occasione dello sciopero generale contro la Legge di Bilancio: gli orari del corteo e il percorso, le chiusure stradale e i divieti di sosta fino alle modifiche al servizio bus.

Immagine di repertorio

Domani, venerdì 12 dicembre, è in programma una manifestazione a Roma in concomitanza con lo sciopero generale di 24 ore. La protesta si svolgerà a partire dalle ore 9 alle 13. Un appuntamento organizzato in occasione dello sciopero nazionale contro la legge di bilancio del Governo. Un corteo partirà da piazza Vittorio Emanuele II e arriverà a via dei Fori Imperiali altezza via del Tempio della Pace. Il percorso prevede via dello Statuto, via Merulana, via Labicana e piazza del Colosseo. All’iniziativa si attende la partecipazione di migliaia di persone, ad indirla è stata la Cgil Roma Lazio.

Orari e percorso della manifestazione a Roma il 12 dicembre

La manifestazione con corteo di venerdì 12 dicembre a Roma è in programma dalle ore 9 alle 13. Il percorso va da piazza Vittorio Emanuele II, dove alle 9 ci sarà il concentramento, e arriverà a via dei Fori Imperiali altezza via del Tempio della Pace, passando per via dello Statuto, via Merulana, via Labicana e piazza del Colosseo. A concludere il comizio sarà Antonio Di Franco, segretario generale della Fillea Cgil nazionale.

Divieti di sosta e strade chiuse per il corteo del 12 dicembre a Roma

Per quanto riguarda la viabilità, in concomitaznza con lo svolgimento della manifestazione ci saranno delle chiusure al traffico e divieti di sosta. Misure già in vigore nella notte tra giovedì e venerdì, per liberare le strade. I divieti di sosta scattano in piazza Vittorio e a via dello Statuto; mentre le chiusure al traffico verranno disposte lungo il percorso della manifestazione.

Modifiche alle linee del bus: limitazione e cambio di percorso

Oltre a chiusure alle modifiche alla viabilità con chiusure stradali e divieti di sosta, domani venerdì 12 dicembre, sono in programma anche modifiche al servizio del trasporto pubblico delle linee di superficie. Modifiche o limitazioni durante lo svolgimento del corteo, che riguarderanno le seguenti linee bus: