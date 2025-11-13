Manifestazione a Roma il 14 novembre: orari, percorso del corteo Fridays For Future e bus deviati

Per domani venerdì 14 novembre è in programma il corteo per il clima promosso da Fridays For Future a Roma dalle 9:30 alle 13:30 tra Piramide e Trastevere.

Immafine di repertorio

Venerdì 14 novembre 2025 tornano i piazza i ragazzi di Fridays For Future, che manifestano per riportare attenzione sull'argomento della crisi climatica. Il nuovo Sciopero Globale per il Clima è stato indetto in vista della COP30, la conferenza internazionale dell'Onu sull'ambiente che si terrà in Brasile. "È necessario ribadire che la cooperazione tra popoli e paesi è l’unica strada. Ma non solo: questa COP deve portarci dalle parole ai fatti, dopo 30 anni tutti gli ultimatum sono scaduti: i governi del mondo devono agire oppure levare le tende", scrivono da FFF Roma.

Nella stessa giornata di venerdì ci sarà anche uno sciopero dei mezzi con conseguenti possibili disagi alla viabilità. Per il corteo di Fridays For Future le linee bus lungo il percorso potrebbero essere deviate, come si legge sul sito ufficiale di Roma Mobilità.

Orari e percorso del corteo Fridays For Future a Roma il 14 novembre

Le ragazze e i ragazzi di Fridays For Future Roma si ritroveranno per protestare contro le politiche internazionali "che hanno portato ad un piano di Riarmo europeo che dirotta i fondi destinati alla riconversione ecologica". Il corteo percorrerà:

via Marmorata,

piazza dell’Emporio,

Ponte Sublicio,

via di Porta Portese,

via Induno,

viale Trastevere.

Per la manifestazione, saranno posti divieti di sosta su largo Bernardino da Feltre e in viale Trastevere, nel tratto compreso da largo Giorgio Roberti fino a via Induno. Lungo il percorso, nel corso della mattinata, Roma Mobilità annuncia possibili chiusure al traffico.

Possibili linee bus deviate il 14 novembre a Roma

Venerdì 14 novembre, oltre al corteo di Fridays For Future, a Roma è previsto anche uno sciopero del trasporto pubblico che coinvolgerà il personale Atac. Se saranno in servizio, potrebbero subire deviazioni o interruzioni le seguenti linee bus: