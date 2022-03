Mangiano e se ne vanno, il ristorante pubblica le foto sui social: “Pagate o denunciamo” “Pagate o vi denunciamo” è l’avvertimento dei titolari del ristorante cinese Fushi Restaurant a dei clienti che hanno mangiato e se ne sono andati senza saldare il conto.

A cura di Alessia Rabbai

Hanno mangiato, si sono alzati dal tavolo e se ne sono andati senza pagare il conto. È successo al Fushi di Tor San Lorenzo ad Ardea. I titolari del ristorante cinese se ne sono accorti subito e hanno pubblicato un post diretto ai clienti ‘furbetti', spiegando loro di avere le registrazioni delle telecamere interne al locale, che provano la loro presenza nel ristorante. Accorgendosi della loro mancanza, grazie alla prenotazione effettuata, sono risaliti all'orario d'arrivo, alle ore 21.23, che ha permesso di capire chi fossero, risalire al tavolo al quale si sono seduti e al loro orario d'uscita, alle ore 22.31. Poi hanno estratto due fotogrammi e li hanno postati sulla pagina Facebook del ristorante, oscurando i volti. "Avvisiamo i gentili signori che sono stati a cena presso il nostro ristorante il 14 marzo 2022 seduti al tavolo 1 che abbiamo le immagini delle telecamere di videosorveglianza che li ritraggono durante tutta la permanenza a locale. Vi invitiamo per tanto con scadenza massima di una settimana a ripresentarsi per saldare il conto ed evitare così la denuncia e la raccomandata del nostro avvocato per il danno subito".

Il post con l'avviso del ristorante ai clienti è stato commentato e ricondiviso da molti utenti, ma da quanto si apprende pare che ancora nessuno sia tornato nel locale a saldare la cena. I titolari del ristorante confidano nel fatto che le persone protagoniste dell'accaduto grazie alle ricondivisioni e segnalazioni sui social network possano riconoscersi e fare dietro front rispetto al loro comportamento che portebbe vederli destinatari di una denuncia rispetto alla quale sono previsti fino a due anni di carcere o una multa da 516 euro.