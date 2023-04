Tartarughe del laghetto del Parco degli Acquedotti rischiano di morire senz’acqua: Acea ripara il guasto L’associazione ambientalista Earth ha denunciato una situazione drammatica nel laghetto del Parco degli Acquedotti: “Manca l’acqua per un guasto, gli animali stanno morendo”.

A cura di Alessia Rabbai

Tartarughe, pesci e il microecosistema che gravita intorno al laghetto del Parco degli Acquedotti di Roma sono a rischio. Lo specchio d'acqua che sorge nell'area verde, che si estende nel Municipio VII e fa parte del Parco regionale dell'Appia Antica, si sta prosciugando. La causa sarebbe un guasto alla condotta idrica, che interrompe il flusso, non permettendo che venga rifornito. I residenti del quartiere che vivono quotidianamente il Parco hanno più volte segnalato cosa sta accadendo. "La situazione del laghetto è critica – commenta una cittadina a Fanpage.it – è rimasta pochissima acqua, le decine di tartarughe acquatiche, pesci e anfibi rischiano di morire. Li vediamo stringersi gli uni contro gli altri al centro del laghetto, nei punti in cui è rimasta più acqua. Ma se non si interviene subito non si salveranno".

A denunciare la situazione l'associazione ambientalista Earth, che in questi giorni ha raccolto decine di segnalazioni. Tutte parlano di una "situazione al limite" nei confronti della quale "serve intervenire urgentemente". I cittadini sono infatti affezionati al laghetto del Parco degli Acquedotti e ai piccoli animali che lo popolano e che rallegrano le loro passeggiate. "Abbiamo fatto presente al Municipio che serve una immediata soluzione – spiega la presidente di Earth Valentina Coppola – gli animali agonizzano e serve un'idrobotte per alimentare le acque del laghetto. Ma quello che è più incredibile è quanto viene risposto dall'Ente Parco ai cittadini, che chiamano preoccupati per le sorti delle tartarughe. Ci siamo rivolti al nostro ufficio legale e depositeremo una denuncia per rifiuto atti d'ufficio e se anche solo uno di quegli animali dovesse morire per il perdurare della carenza di acqua trascineremo in tribunale Ente Parco e Comune di Roma per uccisione di animali".

L'assessora Alfonsi: "Abbiamo salvato la vita a pesci e tartarughe grazie ad Acea"

"Per fortuna ora le cose sembrano essersi risolte nel modo giusto per le tartarughe e i pesci del laghetto nel Parco degli Acquedotti. Mentre con il Dipartimento Ambiente stavamo valutando come intervenire in via provvisoria tramite autobotti, modalità che funziona nel caso di vasche e fontane ma sicuramente presenta grossi limiti quando si parla di laghetti, l'intervento diretto di Acea per la riparazione del guasto all'adduzione idrica ha rimesso le cose sul binario giusto consentendo di salvare la vita a questi animali. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per garantire il buon esito di questa vicenda". Così l'assessora all'Ambiente, Sabrina Alfonsi.