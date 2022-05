Mamma ucraina e due figlie trovate per strada in lacrime: i carabinieri pagano loro l’hotel Poco dopo la mezzanotte di ieri, una pattuglia di carabinieri del comando di Roma Piazza Venezia ha visto la famiglia vagare su via Flavia, centro della Capitale a poche centinaia di metri dalla stazione Termini, alla ricerca di un posto dove passare la notte.

A cura di Enrico Tata

Una mamma, due figlie piccole e un gatto. Camminavano per strada e piangevano, non sapevano dove andare perché a corto di denaro. Tutte e tre arrivano dall'Ucraina, scappate dai bombardamenti che stanno devastando il loro Paese. Poco dopo la mezzanotte di ieri, una pattuglia di carabinieri del comando di Roma Piazza Venezia ha visto la famiglia vagare su via Flavia, centro della Capitale a poche centinaia di metri dalla stazione Termini, alla ricerca di un posto dove passare la notte. Erano tutte e tre fisicamente ed emotivamente provate. I militari le hanno soccorse e si sono offerti di pagare loro una camera d'albergo, dove le tre hanno trascorso la notte. In mattinata sono state accompagnate presso gli uffici del comando di Roma piazza Venezia, si legge nel comunicato diffuso dai carabinieri, "per essere ulteriormente ristorate e supportate, al fine di essere coadiuvate e supportate per le procedure di ricerca e sistemazione negli alloggi previsti ed assegnati dagli organi comunali e di Stato per le famiglie in esodo dall’Ucraina".

Assistenza ai profughi in arrivo dall'Ucraina: il numero da chiamare a Roma

Ricordiamo che Roma Capitale ha messo a disposizione un numero verde per l'assistenza delle famiglie in arrivo dall'Ucraina che risponde al'800.93.88.73 e un indirizzo email emergenza.ucraina@comune.roma.it. Viene fornita assistenza per quanto riguarda l'ospitalità e l'accoglienza diffusa, ma anche per quanto riguarda la mediazione linguistica. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione sono 1.756 i bambini e i ragazzi minorenni arrivati dall'Ucraina dall'inizio della guerra (dati aggiornati al 9 maggio) e sono distribuiti in oltre 340 istituti del territorio.