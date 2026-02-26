Porta il figlio in ospedale, poi sviene davanti al bimbo mentre aspetta la metro: mamma soccorsa da due agenti

Stava aspettando la metropolitana della linea B insieme al figlioletto, quando si è sentita male e si è accasciata a terra: paura a Roma, in banchina, per una pendolare. Pochi attimi e sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato attirati da un insolito assembramento di persone che si erano radunate tutte in un punto preciso della banchina. Questa situazione ha fatto scattare l'allarme e attirato l'attenzione di due agenti della sezione PolMetro della Questura di Roma, Antonio e Luigi.

Si sente male mentre aspetta la metro con il figlio: cosa succede

I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, alla fermata di Termini della metro B, in banchina, dove una donna stava aspettando l'arrivo del convoglio con il figlioletto, tra il consueto flusso di pendolari e viaggiatori che calcano le arterie sotterranee della Capitale. Ad un certo punto, però, la donna ha avuto un malore ed è svenuta.

Gli agenti lo hanno scoperto soltanto poco dopo quando, avvicinandosi, hanno individuato una donna riversa a terra, in stato di incoscienza. Così si sono precipitati a soccorrerla. Prima, però, hanno fatto scattare l'allarme, attivando la macchina dei soccorsi.

La collaborazione fra agenti e personale Atac: salva una mamma e suo figlio

Polizia di Stato e personale Atac si sono mossi come un "ingranaggio ben coordinato" per riuscire ad intervenire e a salvare la donna nel minor tempo possibile e in uno dei momenti di maggiore affluenza della gioranta. Mentre gli agenti Antonio e Luigi delimitavano l’area, per creare lo spazio necessario per prestare i primi soccorsi senza interrompere la regolare circolazione dei passeggeri, il personale Atac ha allertato il 118. A fare al differenza, oltre alla suddivisione dei ruoli ben studiata, anche la tempestività con cui si è intervenuti che hanno permesso di gestire l'emergenza senza ripercussioni sul traffico metropolitano.

L'abbraccio fra la donna e il suo bambino

Nell'attesa che arrivassero i soccorritori del personale sanitario, gli operatori si sono premurati che il figlio della donna, visibilmente spaventato nel vedere la mamma priva di sensi, si rassicurasse. Una volta ricevute le prime cure, infine, la donna ha potuto finalmente riabbracciare il suo bambino.