Maltempo in tutto il Lazio, nubifragi e grandinate in atto. A Roma solo pioggia debole per ora Per il momento a Roma pioggia di debole intensità. Per la giornata di domani, venerdì 9 settembre, la Protezione Civile del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla nelle zone a Nord di Roma, nel Viterbese e nel Reatino.

A cura di Enrico Tata

Maltempo nel Lazio. Una tromba d'aria si è abbattuta sul litorale di Civitavecchia, provocando la caduta di alberi e pali e danneggiando il drive in per i tamponi della Asl Roma 4. Nel Viterbese e in generale a Nord e a Nord Ovest di Roma si registrano violente grandinate e nubifragi: a Guidonia segnalata grandinate con chicchi di diametro di circa 3 centimetri, a Sutri, foto e video in alto, una strada è stata completamente sommersa dall'acqua, e Nerola, provincia di Roma, segnalati forti disagi con diversi allagamenti nelle abitazioni. "I nostri volontari stanno operando sul territorio per risolvere le criticità a seguito della bolentino fase di maltempo", fa sapere la Protezione Civile locale.

Per il momento a Roma si registrano deboli precipitazioni, ma non temporali di forte intensità. La perturbazione, comunque, si sta spostando verso Sud Est. Per oggi la Protezione civile del Lazio aveva diramato un'allerta meteo gialla per temporali su tutto il territorio del Lazio. Nelle prossime ore il maltempo dovrebbe toccare la provincia di Latina, mentre a Roma non sono previste precipitazioni nel corso della serata.

Per la giornata di domani, venerdì 9 settembre, la Protezione Civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo gialla nelle zone a Nord di Roma, nel Viterbese e nel Reatino. Allerta verde a Roma, nel Frusinate e in provincia di Latina, ma vengono segnalati "possibili isolati rovesci". I principali siti meteo prevedono per domani a Roma piogge di debole intensità soprattutto nel corso della mattinata, con successivo miglioramento. Nel weekend il tempo nella Capitale dovrebbe essere sereno o poco nuvoloso.