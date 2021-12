Maltempo a Roma, nubifragio sulla città: allagamenti, traffico e disagi Un nubifragio si sta abbattendo in queste ore sulla città di Roma. Segnalati allagamenti e disagi in diversi quartieri della Capitale. Il maltempo continuerà anche in serata.

A cura di Enrico Tata

Un violento nubifragio si sta abbattendo in queste ore sulla città di Roma. Oggi la Protezione civile aveva diramato un'allerta gialla per quanto riguarda la Capitale e un'allerta di colore arancione per le province di Latina e Frosinone. A Roma vengono segnalati rallentamenti nel traffico a causa della pioggia e degli allagamenti soprattutto sulle seguenti vie della città: Grande Raccordo Anulare, via dei Monti Tiburtini, Lungotevere nei pressi dell'Isola Tiberina, Muro Torto, Galleria Giovanni XXIII, via della Pineta Sacchetti, bivio tra GRA e Tangenziale Est sul tratto urbano della A24.

Disagi anche a Centocelle, dove il tram 5 e il tram 19 sono fermi a causa di un'automobile parcheggiata in sosta vietata in via dei Castani. Il parcheggio ‘selvaggio' non consente al mezzo Atac di passare e per questo è stato attivato un bus sostitutivo.

Traffico in città, code e rallentamenti

A causa del maltempo si segnala traffico intenso su molte strade della Capitale. Oggi a Roma previste anche due manifestazioni, quella di ambulanti e studenti, che potrebbero creare ulteriori disagi alla circolazione. Potrebbero creare disagi anche diverse strade chiuse per cantieri.

Le previsioni meteo per la città di Roma

Per la giornata di oggi a Roma previste forti piogge anche nel pomeriggio e in serata. Da domani, tuttavia, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. Oggi le temperature saranno comprese tra i 13 e i 15 gradi. Le minime nel fine settimana scenderanno intorno ai 4/5 gradi e le massime non saliranno sopra i 13/14 gradi nelle ore più calde. Per la prossima settimana (almeno per il momento) è atteso un ulteriore miglioramento.