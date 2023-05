Maltempo a Roma, forte temporale si abbatte sulla capitale: fitta pioggia e tuoni in centro Ancora pioggia sulla capitale: precipitazioni sparse si stanno estendendo su tutti i quartieri di Roma. Non si escludono disagi alla viabilità e, in alcune zone, la grandine.

A cura di Beatrice Tominic

Il temporale nel centro storico di Roma (sinistra) e a Prati (destra, foto da Facebook).

Continua a piovere anche in questo secondo giorno di maggio sul Lazio e sulla capitale. Le precipitazioni continuano anche nelle zone dove non era prevista allerta di colore giallo per il maltempo. Nel bollettino diffuso nelle scorse ore, infatti, dopo le giornate di domenica 30 aprile e di lunedì primo maggio, restava indicata allerta maltempo sulle zone del versante appenninico che, come si vede dalla cartina, sono evidenziate dal colore giallo e i pois che segnano criticità idrogeologica per temporali.

Dal bollettino diffuso dal DIpartimento della Protezione Civile della regione Lazio.

Differentemente, invece, il maltempo è rimasto anche su tutto il resto della regione e, dopo un timido sole apparso in mattinata, si è abbattuto anche sulla capitale. Proprio a Roma ha iniziato a piovere poco dopo dopo l'ora di pranzo. Come scrivono nel gruppo Facebook Meteo Roma, il forte temporale è iniziato verso le ore 15 di oggi, martedì 2 maggio: in molti hanno segnalato la situazione meteo nella zona in cui si trovano.

Roma sotto la pioggia: ecco le zone più colpite

Numerosi gli utenti che hanno segnalato la presenza (o, in alcuni casi, l'assenza) di pioggia nella propria zona. Secondo quanto scrivono, all'inizio il temporale avrebbe coinvolto la parte nord e ovest della capitale. Segnalate forti precipitazioni nella zona di Roma Nord, nella zona dell'Aurelio e anche anche più a sud, verso Laurentina. In breve tempo, le nuvole si sono spostate sul centro città, dove c'è chi segnala allagamenti in zona Prati. Tuoni e fulmini anche a Porta Maggiore e nella zona della stazione Termini. A poco a poco, però, il temporale sta interessando tutta la città: "A Roma Pigneto accumulati 8 mm in poco meno di mezz’ora (molto più del totale di ieri per l’intera giornata)", scrivono altri sui social network.

Oltre alle nuvole e al cielo nero, nonostante le temperature miti, non accenna a bloccarsi il forte vento.