Allerta meteo a Roma codice arancione domenica 6 dicembre. Un'ondata di maltempo sta imperversando sulla Capitale e sul Lazio dalle scorse ore, pioggia incessante, forti raffiche di vento, anche di burrasca e intensi temporali. Le precipitazioni continueranno per l'intero ponte dell'Immacolata. L'attenzione è alta sulle zone di allerta di Roma e del Lazio, con rischio nubifragi. Sono state centinaia le chiamate arrivate alla Sala Operativa dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma per richieste d'intervento, impegnati sul territorio con diverse squadre. La maggior parte delle operazioni volte nella serata di ieri e nella notte riguardano rami o alberi pericolanti o caduti, insegne ed antenne che i pompieri hanno messo in sicurezza con l'aiuto delle Autoscale. Particolarmente colpito il quadrante di Roma Sud, con allagamenti, in particolare, nelle zone Tuscolana (via del fosso di Santa Maura, via Appia Antica) e Romanina, il versante del litorale romano con Ostia (via di Macchia Palocco, viale del Sommergibile , via delle Sirene, via del Mare all'altezza del chilometro 16) dove una persona è rimasta ferita da un albero che è precipitato sulla sua auto, e zone limitrofe fino al quartiere Eur (via Camus, via Laurentina, via Cristoforo Colombo). Al centro di Roma, in via Reggio Calabria 54, i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza cornicioni e rimuovere alcune tegole pericolanti.

Le previsioni del meteo a Roma per la prossima settimana

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per la settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 dicembre vedono il maltempo a farla ancora da padrone. La pioggia cadrà almeno fino a mercoledì, provocata, come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, da correnti provenienti dal Nord Atlantico, che alimentano la circolazione ciclonica in area mediterranea. Il tempo resterà dunque particolarmente perturbato, senza cambiamenti degni di nota. Le temperature resteranno stabili o subiranno un lieve calo. Il quadro metereologico dovrebbe registrare un parziale miglioramento, ma è ancora presto per affermarlo, a partire dal prossimo fine settimana.