Maialino vietnamita scappa di casa e si rifugia in fabbrica, animalisti: “Non fateci lo spezzatino” La segnalazione arrivata in un gruppo: un maialino vietnamita è stato trovato nel cortile di una fabbrica di Aprilia. Ora si cerca il padrone per riportarlo a casa.

Sarebbe fuggito da casa sua il giorno della Vigilia di Natale, ma finalmente è stato rintracciato: il grosso maialino vietnamita dalle macchie scure che si aggirava per Aprilia da qualche giorno è stato ritrovato. L'animale, a cui qualcuno già ha provveduto a dare nomignoli affettuosi, si trova dentro ad una fabbrica del comune pontino, la Overail Srl. Sarà difficile, però, farlo uscire e riportarlo a casa: occorre attendere, per prima cosa, che la fabbrica riapra. E, cosa ancora più importante, è necessario rintracciare anche il suo proprietario, del quale ancora non si conosce l'identità.

Il maialino vietnamita ritrovato nella fabbrica

Il maialino è stato ritrovato nella giornata di oggi, a Santo Stefano: nessuno da dove arrivi e neppure come sia riuscito ad entrare nel cortile dell'azienda. Forse, però, le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, che potranno essere consultate dal 27 dicembre, aiuteranno a fare chiarezza. Nel frattempo, come segnalato sui gruppi social della cittadina, si trova all'interno della fabbrica di cemento, come se aspettasse di essere finalmente liberato.

L'animale, con il suo pelo scuro e la tipica "pancia a tazza" sembra essere sicuramente un maialino vietnamita anche se, rispetto ai suoi simili, appare davvero grande: guardandolo, c'è chi azzarda che possa arrivare a pesare anche un quintale.

Il futuro del maialino: nessuno spezzatino

Dopo le segnalazioni sul web non hanno tardato ad arrivare anche i commenti ironici: fra loro c'è chi suggeriva di farne salsicce e spezzatino, da gustare proprio in questi giorni di festività natalizie. "Naturalmente la presenza delle telecamere renderà impossibile nuocere all’animale – si sono affrettati a scrivere sullo stesso gruppo Facebook gli autori del post iniziale – Quindi chi sogna lo spezzatino dovrà comprarlo dal macellaio. Ci sono inoltre volontari a monitorare l’intera area".