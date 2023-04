Madonna di Trevignano, parla chi c’era alla moltiplicazione della pizza: “Vi racconto com’è andata” Fanpage.it racconta l’esperienza di Nadia, che ha detto di essere stata presente quando con una piccola teglia di pizza da Gisella Cardia ci hanno mangiato venti persone. “Non so come sia successo, ma è accaduto”.

A cura di Alessia Rabbai

Il caso della Madonna di Trevignano alle porte di Roma e di Maria Giuseppa Scarpulla, anche detta Gisella Cardia, che sostiene di vedere la Vergine Maria, in queste settimane è finito all'attenzione dei media. Alla veggente è stato contestato di aver parlato di presunti fatti inspiegabili, dalla statuetta acquistata a Medjugorie nel 2016 che – a suo dire – lacrima sangue, alle apparizoni della Madonna nel terreno di via Campo delle Rose, fino alla moltiplicazione del cibo. C'è chi, nonostante le critiche, ancora difende la veggente e sostiene di aver assistito a miracoli.

Nadia racconta a Fanpage.it di essere una delle persone che erano presenti quando, durante un pomeriggio di preghiera a casa di Gisella e del marito Gianni, una piccola teglia di pizza sarebbe bastata per venti ospiti. Per chiarezza e completezza nei confronti del lettore ricordiamo che sulla vicenda di Trevignano Romano sono in corso l'indagine della Procura di Civitavecchia e i lavori della Commissione diocesana di Civita Castellana. La Chiesa cattolica infatti non si è ancora espressa.

"Con una piccola teglia di pizza ci abbiamo mangiato tutti"

"Quel giorno di alcuni anni fa ho portato una piccola teglia di pizza a casa di Gisella Cardia, che avremmo mangiato dopo la recita del rosario. Non sapevo quando l'ho preparata, quante persone saremmo state, una volta arrivata ho pensato che non sarebbe bastata, eravamo almeno in venti. Non so dire cosa sia accaduto, è rimasto inspiegabile per chi era presente. Penso che Gesù conosca le esigenze di noi figli. Sono convinta che anche in quel momento sapeva di questa necessità, ossia che il cibo che avevamo a disposizione mentre eravamo riuniti a pregare non sarebbe bastato per tutti. Ho posato la teglia sul tavolo e da lì non è stata più spostata, al momento di mangiare la pizza l'ho tagliata personalmente. Ho poi lasciato che ciascuno la prendesse a buffet: tutti sono riusciti a mangiarne. Non solo, ne è anche avanzato qualche pezzetto e ce lo siamo portato a casa".

La cena con gnocchi e coniglio

Nadia, romana, ha conosciuto Gisella Cardia tramite un'intervista andata in onda in tv anni fa. Incuriosita, ha deciso di andare a Trevignano a vedere di persona cosa accadeva e ha iniziato a partecipare ai rosari – che allora venivano recitati in Chiesa – il martedì e sabato. Così è nata con Gisella un'amicizia e il 3 di ogni mese si sposta fuori città per partecipare alle presunte apparzioni sul colle sopra il paese.

"Raccontandovi la mia esperienza prettamente personale ci tengo a dire che io non sono una seguace di Gisella, ma fedele della Madonna e credo che non sia Gisella a moltiplicare il cibo ma Gesù e Maria, che lei faccia solo da tramite. Chi vuole ascoltare i messaggi che legge li ascolta e chi vuole pregare prega, nessuno è obbligato a fare nulla".

Gisella Cardia in un'intervista ha raccontato come una volta scaldando una piccola porzione di gnocchi e pochi pezzi di pollo con un'amica sia riuscita a fare da mangiare a una ventina di persone ospiti in casa sua per la recita del rosario. "In quell'occasione – commenta Nadia – non ero presente quindi non posso rispondere, ma se è accaduto con la pizza, senz'altro sarà stato lo stesso anche con gnocchi e coniglio".