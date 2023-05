Madonna di Trevignano, Gianni Cardia il marito della veggente a processo per abusi edilizi Gianni Cardia, il marito della veggente di Trevignano Gisella è stato rinviato a giudizio per abusivismo edilizio rispetto al gazebo abusivo ieri rimosso dal campo delle presunte apparizioni. Ora si apre la fase dibattimentale.

A cura di Alessia Rabbai

Il Tribunale di Civitavecchia ha rinviato a giudizio per abusivismo edilizio il marito della veggente Gianni Cardia. Si tratta della causa in corso con l'Ente Parco di Bracciano e Martignano. "L'unico rinvio a giudizio di cui la difesa è informata al momento nei confronti di Gianni Cardia è quello relativo al gazebo nel terreno di via Campo delle Rose, che si trova come fase processuale in dibattimento" ha chiarito uno degli avvocati dei coniugi Cardia, Anna Orlando. Le indagini si sono dunque concluse, ora è il momento della celebrazione del processo. I presunti abusi edilizi contestati sono all'interno del terreno in cui il 3 di ogni mese Gisella Cardia dice di vedere la Madonna, che le consegna dei messaggi per i fedeli e dove a suo seguito si radunano centinaia di persone per la recita del rosario.

Demolita la tettoia abusiva nel campo delle presunte apparizioni

Oggi guardiaparco e vigili urbani torneranno nel terreno di via Campo delle Rose a Trevignano Romano per notificare la parziale ottemperanza dell'ordinanza dell'Ente Parco, dopo la demolizione della tettoia abusiva. Il Tribunale di Civitavecchia su richiesta dei propirtari del terreno ha infatti autorizzato il dissequestro dei manufatti abusivi. Ieri mattina presto due guardiaparco e il comandante della polizia locale Di Carlo sono arrivati con una macchina dell'Ente Parco e hanno rimosso i sigilli. Una ditta incaricata dall'associazione Madonna di Trevignano a cui fa capo il marito di Gisella Cardia Gianni, ha provveduto alla rimozione della tettoia abusiva, che si ergeva sulla sinistra del campo dietro alla staccionata, entrando dal cancello. Operazioni che sono iniziate intorno alle 10 e che si sono concluse nel primo pomeriggio. Gli operai terminati i lavori, hanno poi caricato il manufatto su un camion e lo hanno portato via.