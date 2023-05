Madonna di Trevignano, arrivano i vigili: per Gisella Cardia rimozione del gazebo abusivo Via il gazebo abusivo costruito dalla veggente nel campo di Trevignano dove si tengono i raduni dei suoi seguaci ogni 3 del mese. Dopo l’ordine di rimozione questa mattina si è proceduto a togliere la struttura.

A cura di Alessia Rabbai

Il Tribunale di Civitavecchia il dissequestro del gazebo abusivo nel campo dei rosari. Stamattina presto in via Campo delle Rose sono arrivati i vigili urbani e i guadia parco per la rimozione dei sigilli, la ditta incaricata da Gisella Cardia e da suo marito Gianni a cui fa capo l'associazione Madonna di Trevignano si adopererà per rimovere il gazebo dal terreno delle presunte apparizioni con vista panoramica sul Lago di Bracciano, dove il 3 di ogni mese si radunano a pregare centinaia di seguaci e dove lo scorso mese è stata anche Fanpage.it per documentare quanto accade. Si tratta di una copertura sul lato sinistro rispetto all'entrata, che la veggente e suo marito avevano fatto mettere, come spiegato in diverse occasioni "per riparare le persone disabili dal sole e dalla pioggia". Gazebo posto sotto sequestro e di fatto non utilizzato durante lo scorso appuntamento di preghiera del 3 maggio. Per quanto riguarda le panche, queste ultime restano ancora sotto sequestro, le statue invece l'associazione tramite i suoi legali presenterà ricorso al Tar.

Via il gazebo dal campo delle apparizioni

A sparire dal terreno come appreso da Fanpage.it saranno anche i paletti per il distanziamento sociale inseriti durante l'emergenza sanitaria per consentire di pregare in sicurezza anche all'aperto e le sessantuno panche di legno disposte a semicerchio davanti alla grande statua della Madonna, dove solitamente siedono i fedeli dietro e accanto alla veggente, durante la recita mensile del rosario. Le panche sono state acquistate dall'ex fedele luigi Avella, che ha donato volontariamente una cifra che ammonta a 123mila euro e che di recente ha denunciato Gisella Cardia e il marito per truffa. Parte di quei soldi sono stati utilizzati anche per fare la recinzione che delimita il terreno e acquistare le statue della Madonna, di San Michele Arcangelo e il crocefisso.

Il campo dei rosari perde pezzi

Tutto ciò fa parte degli abusi edilizi contestati dall'Ente Parco di Bracciano e Martignano, all'interno del quale il terreno privato delle presunte apparizioni ricade e del Comune di Trevignano Romano, intervenuto con un'ordinanza lo scorso 18 aprile a seguito di un sopralluogo dei vigili urbani che risale al 21 marzo di due anni prima con la quale l'amministrazione comunale chiede la demolizione degli abusi edilizi e il ripristino dei luoghi. Parte dei manufatti che vengono contestati saranno rimossi, dunque il gazebo e le panche, mentre resteranno le statue.

Il campo dei rosari tornerà in parte com'era all'origine in vista al prossimo raduno di preghiera in calendario come da programma il 3 giugno. Al momento non è ben chiaro quando le panche in legno verranno rimosse e se saranno sostituite con altre sedute o se i fedeli, tra i quali tanti anziani dovranno pregare in piedi.