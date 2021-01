in foto: Foto Welcome to Favelas

Una macchina con a bordo una donna si è ribaltata questo pomeriggio in viale del Muro Torto, nei pressi di corso d'Italia. Sul posto gli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente autonomo: nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto, anche se la paura al momento in cui la donna ha perso il controllo della macchina è stata tanta. L'auto ha terminato la corsa su una fiancata, non ha investito l'opposto senso di marcia grazie al guardrail che divide le corsie in quel tratto di strada. Oltre ai vigili urbani sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno portato la donna in codice arancione all'ospedale Santo Spirito.

Perde controllo dell'auto su Muro Torto, ferita una donna

La donna rimasta ferita nell'incidente non versa in gravi condizioni, anche se ovviamente si è molto spaventata a causa del brutto incidente. Non è noto il motivo per cui abbia perso il controllo della sua Fiat 500, andando a ribaltarsi. Sulla dinamica indagano i vigili urbani del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. Non è detto che la donna non venga ascoltata nelle prossime ore per chiarire cos'è accaduto e spiegare come abbia fatto a uscire di strada. L'incidente ha causato ripercussioni sul traffico cittadino, con la circolazione limitata a una sola corsia che ha creato non pochi disagi agli automobilisti che viaggiavano in direzione del Policlinico. Al termine dei rilievi della Polizia Locale la situazione è stata risolta e la carreggiata liberata, in modo da consentire al traffico di tornare alla normalità.