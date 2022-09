Maccarese, va a fare un bagno in mare ma annega: muore un uomo di 66 anni È entrato in acqua per farsi un bagno, ma annega: un uomo di 66 anni è morto in mare a Maccarese, sul litorale romano.

Stava facendo un bagno in mare in un tratto di spiaggia senza bagnini, quando è annegato: questa la tragica vicenda accaduta nella giornata di ieri, venerdì 9 settembre 2022. I fatti sono avvenuti a Maccarese, nel tratto di spiaggia libera senza bagnini fr agli stabilimenti de La Lucciola e Marina Piccola. A perdere la vita è stato F.J., un uomo di 66 anni di nazionalità francese. Come racconta uno degli assistenti bagnini dello stabilimento La Lucciola a la Repubblica, dopo essere rimasto immerso soltanto con le gambe immerse nel mare, il 66enne è stato visto lontano dalla riva di almeno 200 metri, mentre galleggiava: è a quel punto che sono intervenuti i soccorsi.

L'allarme del bagnino

L'assistente bagnante ha raccontato che aveva già notato il 66enne: "L'ho notato mentre stavo controllando il tratto di spiaggia e mare che mi competenza: si era immerso fino alle gambe ed era vicino alla riva – ha spiegato – Poi però ho visto qualcuno galleggiare nel tratto di fronte allo stabilimento dell'Esercito, chiuso dal 4 settembre e senza sorveglianza di bagnini. Ho fischiato e con un altro bagnino siamo andati verso il corpo, distante più di 200 metri dalla riva".

L'arrivo dei soccorsi

Non appena raggiunto il corpo, le condizioni dell'uomo sono state evidenti: "Aveva le labbra blu, gli occhi aperti ed era fermo. Una volta a riva abbiamo provato a rianimarlo e chiamato capitaneria, altri bagnini e 118. Ma non c'è stato nulla da fare". L'uomo, che si trovava in spiaggia con la moglie, è morto: adesso la donna, una cittadina italiana, si trova ancora sotto shock.

I precedenti

Questo è soltanto l'ennesimo incidente dell'estate in cui un bagnante ha perso la vita. La maggior parte dei casi si registra in tratti di spiaggia libera privi di controllo: alcune situazioni di questo tipo, forse, si sarebbero potute evitare con la presenza di professionisti pronti a garantire assistenza e servizio di primo soccorso ai cittadini e ai turisti che vivono le spiagge d'estate.