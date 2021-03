Lutto ad Amatrice per la morte del sindaco Antonio Fontanella. La notizia della sua scomparsa è arrivata nella mattinata di oggi, giovedì 25 marzo, e ha scosso il centro reatino. Da quanto si apprende il primo cittadino, settant'anni, è deceduto a seguito di un'ischemia. Da quanto si apprende ha accusato un malore il 20 marzo scorso ed è stato trasportato al pronto soccorso con l'eliambulanza, data la gravità del suo stato. Le sue condizioni di salute del sindaco sono precipitate dopo il ricovero in ospedale al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, fino al decesso. Appresa la notizia della sua tragica scomparsa, la comunità si è stretta intorno alla famiglia del sindaco, in attesa che vengano celebrati in funerali, per dargli l'ultimo saluto. Tantissimi i messaggi di cordoglio, che lo ricordano come una persona sempre disponibile e attenta ai cittadini.

Morto il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella

Antonio Fontanella è stato eletto sindaco il 27 maggio del 2019, succedendo al suo predecessore Sergio Pirozzi e vincendo contro il concorrente Filippo Palombini. In passato Fontanella aveva ricoperto lo stesso ruolo per due mandati ed era stato assessore comunale alle Attività produttive. Tra le tante iniziative che ha messo in atto, verrà ricordato per i progetti di ricostruzione del paese colpito dal sisma del 24 agosto 2016. Tra gli altri, il messaggio di cordoglio del Comune di Amatrice, che una settimana fa ha reso noto il ricovero di Fontanella in ospedale: "L’amministrazione in lutto è vicina alla sua famiglia".