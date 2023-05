Lutto a Roma, morto Maurizio Zeppilli: era capogruppo del Pd al Municipio X

Lutto al Municipio X di Roma per la scomparsa di Maurizio Zeppilli, capogruppo del Pd, morto stanotte a 68 anni. Studioso di legislazione economica, Zeppilli, nel corso della sua lunga carriera, era stato anche consulente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e giornalista del Sole24Ore. Aveva una grande passione per lo sport, che aveva seguito anche da dirigente sportivo dell’Ostia Volley Club.

Tantissimi i messaggi di condoglianze e di vicinanza alla famiglia per la sua scomparsa. “Una grave perdita per Roma – commenta su Twitter il deputato del Partito Democratico, Andrea Casu – Ci ha lasciato all’improvviso Maurizio Zeppilli, capogruppo @pdnetwork in X municipio. Tutta la comunità democratica partecipa al dolore della famiglia e di tutte e tutti i suoi cari”.

Vicinanza alla famiglia arriva anche dal capogruppo di Azione nel Municipio Roma X, Andrea Bozzi:

Esprimiamo grande dolore per la scomparsa di Maurizio Zeppilli, capogruppo del Pd in Municipio Roma X. Gentile e preparato, mai fazioso e sempre pacato, anche nei confronti più accesi. A Ostia avevi dato già tanto nella tua vita, caro Maurizio, soprattutto nello sport e nella cultura e molto avresti continuato a dare nel tuo ruolo istituzionale, con l'amore che avevi per il nostro territorio, per i giovani e per i valori della democrazia. Non ci sono altre parole per una perdita così improvvisa, soltanto sconcerto e cordoglio. Ci mancherai. Condoglianze ai familiari, al Partito democratico e ai tantissimi che gli hanno voluto bene e che non lo dimenticheranno.