Lunghe file e caos per i tamponi all’aeroporto di Fiumicino: più di due ore di attesa Code e lunghissime attese all’aeroporto di Fiumicino per effettuare i tamponi antigenici prima delle partenze.

A cura di Enrico Tata

Code e lunghissime attese all'aeroporto di Fiumicino per effettuare i tamponi antigenici prima delle partenze. Al terminal 3 del principale scalo romano la Regione Lazio mette a disposizione un'area test aperta a tutti, ma oggi, visto l'elevato numero di passeggeri presenti, il servizio tamponi sarà riservato soltanto a coloro che hanno un volo in programma oggi, domenica 2 gennaio, su ordine dell'autorità sanitaria regionale. Nonostante questo, la fila per effettuare il test è lunghissima e attualmente (ore 18.50) l'attesa è di oltre due ore, con numerosi viaggiatori che rischiano di perdere il loro volo prenotato. Tra l'altro, fanno notare i passeggeri, chi deve effettuare la pre-registrazione per ricevere il servizio ha a disposizione un solo tablet, che quindi viene utilizzato da centinaia di persone.

Molti Paesi richiedono (anche alle persone vaccinate o guarite) di presentare, al momento dell'imbarco, un test molecolare negativo (eseguito non più di 72 ore prima), oppure un test antigenico rapido negativo. In questo caso il risultato del tampone è valido per 24 ore. Per questo i viaggiatori preferiscono effettuare il test direttamente in aeroporto. Dato il grande numero di viaggiatori a causa delle feste natalizie, però, in questi giorni si stanno registrando affollamenti e problemi nell'area test del Terminal 3. Qualche passeggero fa notare come le postazioni per i tamponi siano molte, ma quelle aperte (almeno oggi) si contino sulle dita di una mano. Ieri, proprio a causa delle lunghissime code, il servizio test è stato chiuso: "Aeroporti di Roma informa che a seguito dell'elevato numero di passeggeri presenti nell’area test degli arrivi del Terminal 3 di Fiumicino, su ordine dell’autorità sanitaria regionale, il servizio tamponi verrà momentaneamente sospeso"