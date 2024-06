L’ultima telefonata di Alessia Sbal, travolta e uccisa sul Raccordo: “Fermati, mi stai venendo addosso”

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Alessia Sbal

"Emergenza, pronto?". "Emergenza mi ha preso un Tir in pieno, venite subito". La telefonata al 112 è quella di Alessia Sbal, la donna morta investita da un tir sul Grande Raccordo Anulare a Roma il 4 dicembre 2022. A riportarla è Canaledieci.it. La donna ha chiamato il Numero unico delle emergenze due volte: la seconda, Alessia viene investita in diretta mentre è al telefono con l'operatore.

“Emergenza, pronto?”

“Emergenza mi ha preso un Tir in pieno, venite subito”

“Sei ferita, sei ferita?".

“Non sono ferita, ma lui sta qua”

Alessia si riferisce al camionista che l'ha tamponata. Anche lui aveva accostato a destra e si trovava accanto a lei in quel momento.

“Allora calmati", le dice l'operatore. "Fammi sapere dove stai. Dimmi la via. Mi dica la via signora, tolga il viva voce. Parli con noi… Pronto…”.

La linea cade una prima volta, Alessia Sbal chiama nuovamente il 112. E passa all'operatore il camionista che l'ha tamponata e che si trova insieme a lei.

“Pronto, signora non deve agganciare però. Se chiede l’intervento deve parlare con noi. Vuole l’intervento sì o no? Signora, ce la fa a parlare al telefono senza viva voce?”.

“Pronto, la signora mi ha passato il telefono… ma io non so la signora mi ha passato il telefono… non so… sto sul Raccordo… la signora mi ha inchiodato davanti”.

“Il telefono è mio le do il numero di targa”, dice Alessia, riprendendo il suo telefono. Il camionista però, risale sul mezzo e prova ad andare via. "Se ne sta andando dicendo che io ho inchiodato”, dice. E poi, le urla di disperazione: "Fermati, fermati, fermati mi sta venendo addosso". A quel punto la linea cade: è il momento in cui Alessia Sbal viene schiacciata dal tir, morendo sul colpo.

L'uomo che ha travolto e ucciso Alessia Sbal è stato arrestato alcuni giorni dopo con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Ha dichiarato di non essersi accorto di aver investito la donna e che per quello si era allontanato senza aiutarla. Il giudice ha disposto per lui il giudizio immediato.