Luca Serianni investito a Ostia, attesa informativa in procura: il professore in coma irreversibile Attesa un’informativa in procura sull’incidente che ha coinvolto il professore Luca Serianni, investito ieri mentre attraversava sulle strisce a Ostia.

A cura di Natascia Grbic

Foto Facebook Accademia della Crusca

È attesa in procura un'informativa relativa all'incidente in cui è rimasto coinvolto il linguista Luca Serianni, investito ieri mentre stava attraversando la strada tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri a Ostia. Dei rilievi si stanno occupando gli agenti del X Gruppo Mare di Roma Capitale.

Luca Serianni si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma. Le sue condizioni sono gravissime ed è in coma irreversibile. La conducente della Yaris che lo ha investito e si è fermata a prestare soccorso, è indagata per lesioni gravissime colpose.

L'incidente è avvenuto la mattina di lunedì 18 luglio. Serianni stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando la Yaris guidata dalla donna di cinquantadue anni lo ha colpito in pieno, facendogli fare un volo di circa due metri. Il professore ha immediatamente perso conoscenza a causa del colpo fortissimo riportato alla testa e che lo ha fatto entrare in coma.

Inizialmente ricoverato all'ospedale Grassi di Ostia, Serianni è stato poi trasferito al San Camillo proprio per la gravità delle sue condizioni. Dall'ospedale fanno sapere che il professore versa "in condizioni di estrema gravità. Persiste lo stato di coma conseguente alle gravi lesioni cerebrali riportate nell’incidente, la prognosi è riservata".

Professore emerito dell'università La Sapienza di Roma, dove insegnava Storia della lingua italiana nella facoltà di Lettere, Luca Serianni era amatissimo dai suoi studenti. Molti i messaggi di incoraggiamento da parte di ragazzi che negli anni hanno studiato con lui e che sperano ancora il linguista possa riprendersi. "Non mi resta che sperare in un miracolo – scrive una sua ex studentessa – A volte succedono e questo mondo avrebbe tanto bisogno di persone di spessore come lei".