Investito sulle strisce il linguista Luca Serianni: condizioni gravissime, è in coma Il linguista, professore emerito di Storia della lingua italiana alla facoltà di Lettere La Sapienza di Roma, è stato investito sulle strisce a Ostia ed è in coma irreversibile.

A cura di Natascia Grbic

Il linguista Luca Serianni è stato investito oggi a Ostia mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Le sue condizioni sono molto gravi e attualmente è in coma irreversibile. Secondo le prime informazioni, la persona alla guida dell'auto che lo ha investito si è fermata, soccorrendolo.

L'incidente è avvenuto tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri verso le 7.30 del mattino. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi del caso. Saranno loro a determinare le cause del sinistro e a determinare eventuali responsabilità.

Luca Serianni è stato trasportato in un primo momento all'ospedale Grassi di Ostia, ma date le condizioni gravissime si è optato per un trasferimento al San Camillo.

Professore emerito di Storia della lingua italiana, Luca Serianni ha insegnato all'università La Sapienza di Roma dal 1980 al 2017. Socio dell'Accademia della Crusca e dell'Accademia nazionale dei Lincei, è uno dei più influenti linguisti italiani, autore di numerosi testi sulla grammatica che hanno fatto la storia della linguistica.

Molto attivo nella vita culturale romana, da anni Serianni viveva a Ostia. Ed è proprio qui che stamattina è avvenuto l'incidente che lo ha coinvolto. Al momento la dinamica è ancora in fase di accertamento. Non è chiaro come mai la donna alla guida della Yaris lo abbia investito, se si sia distratta alla guida o se non l'abbia visto per altri motivi. Fatto sta che la caduta del professore è stata molto violenta, tanto che le sue condizioni sono state giudicate gravissime sin da subito.