Lo Stadio della Roma a Pietralata ospiterà circa 65mila tifosi e sarà di tutti i cittadini Il Ceo dell’As Roma Pietro Berardi ha presentato in Campidoglio il progetto di fattibilità del nuovo Stadio della Roma a Pietralata. Gualtieri: “Valuteremo con conferenza dei servizi”.

A cura di Alessia Rabbai

L’incontro tra Gualtieri e Berardi

Una capienza di 60mila posti, estendibile fino a 65mila per gli eventi con un grande pubblico. È uno dei punti inseriti nello studio di fattibilità per l'impianto del nuovo Stadio della Roma, che verrà costruito a Pietralata. Stamattina il Ceo dell'As Roma Pietro Berardi lo ha consegnato in Campidoglio al sindaco Roberto Gualtieri. Inizialmente l'impianto era stato pensato come una struttura in grado di accogliere 55mila persone. Ma è stato in seguito ampliato, dando di fatto la futura possibilità di ospitare eventi internazionali, come partite degli Europei e della Champions League.

Gualtieri: "Valuteremo il progetto"

Sull'incontro di stamattina il sindaco Gualtieri ha detto: "Abbiamo ricevuto dall'amministratore delegato dell'As Roma, Pietro Berardi, il progetto di fattibilità tecnico-economico del nuovo stadio a Pietralata. Ringraziamo la società per il rispetto dei tempi, la serietà e anche la qualità dell'interlocuzione che ha avuto fino adesso con i nostri uffici e con l'amministrazione, per quello che, con ogni evidenza, è un investimento di grandissima importanza per tutta la città. Con altrettanta serietà, attiveremo immediatamente la conferenza dei servizi, per esaminare e valutare questo progetto".

Rispetto all'impatto che il maxi impianto avrebbe sul quadrante della periferia Est della Capitale, in particolare per quanto riguarda eventuali criticità connesse alle caratteristiche del territorio e i presidi sanitari, è intervenuto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato: "Siamo disponibili a lavorare alla conferenza dei servizi sul nuovo stadio della Roma verificando la compatibilità con l'ospedale Sandro Pertini, che non sarà un problema semmai una sicurezza – ha spiegato in una nota – Su quel quadrante è già previsto il nuovo ospedale della Tiburtina presso Tivoli Terme, che tra l'altro deve alleggerire proprio l'ospedale Sandro Pertini".

Il Ceo della As Roma: "Stadio di tutta la città"

"Oggi è una giornata molto importante per il club, abbiamo presentato uno studio di fattibilità, quindi a nome della proprietà sono molto orgoiglioso si aver presentato questo progetto – ha dichiarato a margine Berardi ai giornalisti – Un'idea di stadio che non sarà solamente per i tifosi della Roma, ma per la città. Non sarà aperto soltanto per le ore della partita, ma avrà una vita durante tutto l'anno. Ne abbiamo parlato all'inizio dell'estate che avremmo consegnato qualcosa a settembre-ottobre ed eccoci qua. Ringrazio il sindaco Roberto Gualtieri, che ha fatto un eccellente lavoro ed è un piacere collaborare con una giunta di questo livello: c'è stato un vero e proprio lavoro di squadra".