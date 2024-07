video suggerito

Lo fermano per un controllo, lui cerca di scappare e colpisce un agente: arrestato rider Un rider di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale di Roma Capitale con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ha cercato di eludere un controllo colpendo uno degli agenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Un rider è stato arrestato dagli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si tratta di un uomo di trentadue anni che, fermato per un controllo dai caschi bianchi, non voleva mostrare i documenti. Ha cercato di andarsene, e nel farlo ha colpito uno degli agenti. Il 32enne è stato quindi bloccato dagli operatori, che lo hanno portato negli uffici di via della Greca, nel centro di Roma.

L'episodio è avvenuto a Roma nel pomeriggio di sabato 27 luglio. Il 32enne, un uomo di origine pakistana che lavora come rider per una grossa società di consegne a domicilio, è stato fermato dagli agenti di Polizia Locale del I Gruppo Centro Storico per un controllo mentre stava lavorando e portando una consegna. Si tratta di accertamenti che vengono eseguiti di routine nelle zone di tutta la città, che riguardano molte persone, e che il rider invece voleva eludere. Non è chiaro il motivo per cui l'uomo non volesse sottoporsi ai controlli: sembra infatti che non abbia nessun problema con i documenti, quindi non è scappato per questioni relative alla sua permanenza in Italia. Fatto sta che ha cercato di andarsene, colpendo però un vigile. Fortunatamente il gesto non sembra aver avuto gravi conseguenze.

Il 32enne a quel punto è stato bloccato e arrestato. Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato le verifiche sulla sua identità e riguardo alla regolarità dei documenti, dopodiché è stato portato negli uffici di via della Greca per gli ulteriori accertamenti e le formalità di rito. Deve rispondere dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.